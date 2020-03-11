Коронавирус в Эстонии: меры предосторожности

Масштабная конференция инноваций Latitude59, которая должна была пройти в мае в Таллинне, перенесена на 27-28 августа из-за коронавируса. Фото: Pastakeda Photography

Департамент здоровья Эстонии рекомендует перенести международные мероприятия на вторую половину года, чтобы препятствовать распространению коронавируса. Также рекомендуется ограничить поездки за границу.

Масштабная конференция инноваций Latitude59, которая должна была пройти в мае в Таллинне, перенесена на 27-28 августа. Решение перенести конференцию было принято, так в ней должны были принять участие порядка 2500 человек из разных стран.

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Организаторы музыкального фестиваля Tallinn Music Week (TMW) также сообщили, что фестиваль переносится на август - решающую роль сыграл международный состав участников.

Гражданское объединение помощи лесам Эстонии Eesti Metsa Abiks из-за распространения коронавируса откладывает акцию, проведение которой планировалось в Таллинне в Международный день леса 21 марта.

Продуктовый банк как минимум на месяц перенес традиционную весеннюю акцию по сбору продуктов по всей стране для малоимущих. Изначально планировалось, что массовая акция пройдет с 3 по 4 апреля.

Ранее Таллиннская городская канцелярия сообщила, что для предотвращения распространения коронавируса было решено на два месяца приостановить все зарубежные командировки как муниципальных, так и других подведомственных учреждений. В том числе школьные зарубежные поездки, учебные поездки и экскурсии. Вернувшиеся из регионов с высокой степенью риска работники и ученики должны оставаться дома в течение 14 дней карантинного периода.

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Зонами риска считаются Китай, Италия, Иран и Южная Корея. Также не рекомендуется путешествовать в Японию, Сингапур, Францию и Германию. Департамент здоровья напоминает, что по прибытии из этих стран необходимо оставаться 14 дней дома и следить за состоянием здоровья. Инкубационный период коронавируса также длится две недели.

Департамент здоровья рекомендует

Департамент здоровья исходит из ситуации в мире, в Европейском союзе, а также в Эстонии. По словам советника Департамента здоровья Карены Лейгер, распространение коронавируса в европейских странах показывает, что международные мероприятия могут способствовать локальному распространению вируса. “В первую очередь речь идет о мероприятиях, на которых ожидаются участники из стран, входящих в группу риска”, - сказала Лейгер. Она отметила, то пожилые люди и люди, входящие в группу риска, обязательно должны избегать массовых мероприятий в течение сезона инфекционных заболеваний.

Система здравоохранения подняла уровень готовности

Департамент здоровья поднял уровень готовности системы здравоохранения до первого уровня для подготовки к возможному распространению коронавируса. Повышение готовности означает, что машины скорой помощи и больницы начали пополнять запасы и расширять возможности тестирования на коронавирус.

Также Департаменту лекарственных средств было поручено в сотрудничестве с департаментом здоровья и Больничной кассой определить потребности в критических лекарственных средствах и представить предложения о создании дополнительных запасов лекарственных средств.

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По сообщению Департамента здоровья, в Эстонии число заразившихся коронавирусом выросло во вторник до 13 человек. Сегодня новых случаев заражения выявлено не было. 6 марта у ученика Таллиннской гимназии Кристийне выявили коронавирус, поэтому школу закрыли на карантин.

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220 или в скорую помощь. Приходить в EMO не советуется, чтобы не распространять вирус.