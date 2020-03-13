Хельме: при бездействии возможен экономический спад на 3%

На второй за сегодняшний день пресс-конференции правительства министр финансов Мартин Хельме сообщил, что при лучшем развитии событий ВВП Эстонии не вырастет в этом году вовсе. При плохом сценарии - ожидается спад на 3%.

Хельме сказал, что согласно примерному прогнозу, ожидаемый экономический рост вместо 2% составит 0%. В случае, если не предпринять никаких действий, то ожидается рост ВВП минус 3% (то есть по сравнению с прогнозом, вместо реального роста ВВП на 2%, произойдет спад на 3%).