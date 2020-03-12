Полный текст обращения Ратаса по поводу коронавируса

По словам Ратаса, правительство вместе с другими государствами-членами и институтами Европейского союза делает всё возможное, чтобы удалось предотвратить наибольшее ухудшение экономической ситуации. Фото: Эрик Пейнар/Рийгикогу

12 марта премьер-министр Юри Ратас выступил перед Рийгикогу с политическим заявлением и объявил о государственных мерах в связи с коронавирусом.

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Обновление: в четверг (12.03) вечером правительство Эстонии объявило чрезвычайное положение. Полный текст сообщения правительства читайте здесь.

Ниже публикуем полный текст заявления Юри Ратаса.

Глубокоуважаемый спикер Рийгикогу! Уважаемые члены Рийгикогу! Дорогие жители Эстонии!

На сегодняшний день в Эстонии сделано 464 пробы на вирус COVID-19 и, как известно, у нас насчитывается 16 зараженных коронавирусом. Департамент здоровья поддерживает с этими людьми тесный контакт, и, учитывая обстоятельства, их состояние хорошее. Зафиксированные случаи заражения вирусом были обусловлены, главным образом, поездками в зоны риска, и только вчера поступили известия о заражении в результате контакта на территории Эстонии.

Сейчас Департамент здоровья оценивает риск поступление отдельных случаев коронавируса в Эстонию как очень высокий, вероятность ограниченного распространения заболевания на месте – как среднюю или высокую, а вероятность массового распространения заболевания на местном уровне остается низкой.

В то же время мы должны быть готовы к быстрому изменению ситуации и быстрому распространению вируса. Вчера Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии, то есть глобальной эпидемии. В оценке ими была выражена обеспокоенность по поводу серьезности и быстрого распространения заболевания, и, по оценкам организации, для остановки распространения вируса необходимо решительное международное сотрудничество.

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Наш Департамент здоровья уже повысил готовность системы здравоохранения до уровня номер 1, чтобы быть готовым к негативному сценарию. Повышение уровня готовности означает, что скорая помощь и больницы начали пополнять запасы и расширять способность тестирования на коронавирус.

Наряду с готовностью системы здравоохранения и ведомств, по-прежнему очень важен вклад каждого человека. Для предотвращения заражения необходимо соблюдать элементарные правила гигиены – мыть руки и избегать контакта с людьми, имеющими симптомы респираторных заболеваний. В особенности следует позаботиться о наших пожилых близких, и постараться не посещать их, если у нас заболевание дыхательных путей. После возвращения из зоны риска распространения заболевания необходимо следить за своим здоровьем в течение 14 дней, и в случае температуры, кашля или затрудненного дыхания немедленно связаться с врачом, обратиться за советом по справочному телефону семейных врачей и при необходимости вызвать скорую помощь. Подозрение на коронавирусную инфекцию может быть обосновано, если человек недавно находился в регионе распространения заболевания, и у него имеются симптомы, характерные для этой болезни.

Я также хотел бы обратить внимание на то, что эти и другие рекомендации Департамента здоровья должны строго соблюдаться. Действительно, нужно провести дома 14 дней и избегать посещения магазинов, кино и театра или встреч с друзьями. При необходимости об этом нужно напомнить также своим детям и родителям, коллегам, соседям или друзьям. И здесь нет места для характерной жителям Эстонии скромности. Опыт других стран показывает, что временная изоляция наиболее эффективно помогает воспрепятствовать распространению вируса.

В соответствии с оценкой риска Департамента здоровья, сейчас в зону повышенного риска коронавируса входят Китайская Народная Республика, Италия, Иран и Южная Корея. Кроме того, Министерство иностранных дел рекомендовало по возможности избегать поездок в Японию, Сингапур, Францию, Германию, Испанию, Египет и Израиль. В то же время сохраняется риск оказаться в карантине или зоне запрета на передвижение также в других странах.

Всем больницам даны инструкции по работе с пациентами с подозрением на заражение COVID-19. Департамент здоровья определил запасы средств индивидуальной защиты больниц и предприятий скорой помощи, с эстонским производителем заключен договор поставки для пополнения запасов респираторов, к тому же мы участвуем в совместном тендере 20 государств-членов Европейского союза на поставку средств индивидуальной защиты.

По нашим оценкам, в больницах имеется достаточное количество койко-мест, в том числе койко-мест в интенсивной терапии для того, чтобы справиться с возможным более массовым распространением коронавируса среди населения. По мере увеличения числа заболевших может быть реализован следующий уровень готовности, который позволит ограничить доступность плановой медицинской помощи и тем самым повысить пропускную способность больниц. Кроме того, Департаменту лекарственных средств в сотрудничестве с Департаментом здоровья и Больничной кассой было поручено определить потребности в критических лекарственных средствах и внести предложения по созданию дополнительных запасов.

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В феврале и марте правительство интенсивно отслеживало ситуацию, обусловленную распространением коронавируса, и реагировало на это должным образом. Нашей главной и наиважнейшей задачей была защита здоровья и благополучия нашего народа.

С этой целью Правительство Республики определило шесть задач:

1. предотвратить занесение вируса в Эстонию; 2. предотвратить локальное распространение вируса в Эстонии; 3. обеспечить способность системы здравоохранения противостоять вирусу и лечить вызванное им заболевание; 4. повысить осведомленность людей о том, как предотвратить распространение вируса и как лечить вызванное им заболевание; 5. обеспечить, чтобы население могло справляться с косвенным воздействием вируса; 6. обеспечить максимально нормальное функционирование экономики в Эстонии.

Несколько недель назад мы говорили об опасности чрезвычайного положения. Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию в мире и распространение коронавируса в Европе, а также возрастающие угрозы для эстонской экономики, трудности в цепочках поставок в бизнесе, вызовы во внутренней и внешней политике и необходимость более оперативного управления различными государственными органами, по моим оценкам, можно четко сказать, что на самом деле мы достигли чрезвычайной ситуации. Но мы сможем ее преодолеть в качестве общества и при содействии каждого из нас.

Сегодня утром Правительство Республики решило сформировать правительственную комиссию, которая будет управлять ситуацией, вызванной вирусом COVID-19, и искать решения возникшим проблемам в области экономики и здравоохранения. В задачу комиссии входит решение ситуаций в связи с распространением вируса, организация сотрудничества между государством и местными самоуправлениями в этой области, а также координированное использование наших ресурсов и возможностей, с учетом изложенных выше целей.

В состав комиссии входят министр образования и науки, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры, министр финансов, министр внутренних дел, министр социальных дел, министр иностранных дел, госсекретарь и премьер-министр, который руководит работой комиссии. Организацию работы комиссии обеспечит Государственная канцелярия.

После заседания правительства состоялось также заседание кабинета министров, на котором мы приняли решение в качестве дополнительных мер:

• отложить до 1 мая прием круизных судов; • при организации командировок и встреч сотрудников государственных учреждений, а также частного и некоммерческого секторов соблюдать рекомендации Министерства иностранных дел; • рекомендовать лицам, подающим заявки на получение разрешения для проведения публичных мероприятий в Эстонии перенести мероприятия с участием более 100 человек; • наделить Департамент здоровья обязанностью согласовывать разрешения на проведение публичных мероприятий с участием более 100 человек; • начиная с сегодняшнего дня отложить все экскурсии, запланированные в государственных учреждениях; • с 16 марта открыть кризисную телефонную линию по вопросам коронавируса, по номеру 1247.

Мы, безусловно, готовы и дальше постоянно реагировать на изменения ситуации и оценок риска, и в случае необходимости принимать новые меры.

Во всём этом, безусловно, очень важно соблюдать баланс между свободами нашего народа, общим функционированием общества и шагами, которые необходимы для сдерживания вируса. Кризис в плане здоровья рискует перерасти в более широкий кризис, затрагивающий нашу экономику, рабочие места и наше благополучие.

Для решения этих вопросов ведётся тесная координация и обмен информацией между государствами-членами и учреждениями Европейского союза. Я также отдельно предложил своим коллегам в Латвии, Литве, Финляндии и Швеции создать координационный механизм между нашими бюро для обмена информацией о тех мерах, которые государства предпринимают для борьбы с распространением вируса.

Во вторник я при помощи видеоконференции участвовал с главами государств и правительств Европейского союза в дискуссии, которой руководил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Несмотря на то, что оценки риска и меры по ограничению распространения вируса могут различаться в государствах-членах, есть много вещей, которым мы можем поучиться друг у друга и делать вместе.

Безусловно, очень важно направлять больше ресурсов в здравоохранение и научные исследования, чтобы ускорить разработку необходимых лекарств и вакцин. Европейская комиссия уже подставила свое плечо в этом вопросе. Мы также не должны забывать о взаимной солидарности между Европейским союзом и другими странами, и должны воздерживаться от ограничений экспорта медицинских средств, что может нанести ущерб наиболее уязвимым сейчас странам.

Уважаемые слушатели!

Распространение вируса COVID-19 и одновременное падение цен на нефть серьезно влияют на экономическую ситуацию в мире и в Европе. Таким образом, существует ряд признаков опасности, в том числе и для Эстонии. Прежние экономические прогнозы больше не действуют, при этом в текущей ситуации сложно делать новые и надежные предположения. Поэтому нам следует быть готовым к возможному значительному ухудшению экономической ситуации и даже ее спаду. Правительство вместе с другими государствами-членами и институтами Европейского союза делает всё возможное, чтобы удалось предотвратить наибольшее ухудшение экономической ситуации.

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Мы видим, что к настоящему времени многие сектора экономики, преимущественно связанные с туризмом, уже понесли убытки из-за распространения коронавируса. Например, транспорт и организация путешествий, а также проведение мероприятий. Помимо этого, могут возникнуть последствия ввиду сокращения частного потребления или внешнего спроса. Поэтому нам необходимо всесторонне взвесить ситуацию и найти пути смягчения уже понесенных потерь и поддержки экономического роста.

Для этого как в Эстонии, так и в Европейском союзе имеется ряд инструментов, которые мы можем использовать – будь то поддержка пострадавших секторов с помощью фискальных мер или увеличение возможных государственных инвестиций. Прежде всего, нам необходимы быстрые, четко направленные шаги, которые следует крайне тщательно продумывать.

С точки зрения государственных финансов Эстония не окажется в беде, поскольку у нас достаточно финансовых ресурсов и, при необходимости, гораздо больше возможностей для заимствования у других стран. В случае возможного ухудшения ситуации я считаю необходимым в первую очередь сосредоточиться на поддержке и стимулировании экономики Эстонии, а не на сокращении расходов.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен также заявила, что они готовы использовать все средства, чтобы экономика Европы успешно пережила нынешний спад. В связи со вспышкой заболевания Европейский союз выделяет союзным государствам больше структурных средств, чтобы они могли ускорить поддержку здравоохранения, а также внести свой вклад в поддержку малых и средних предприятий и рынка труда.

В ходе состоявшейся во вторник дискуссии во время видеоконференции прозвучало также мнение, что необходимы решительные действия, чтобы придать уверенность бизнесу. Это относится, например, к мерам государственной помощи и к гибкости, допускаемой Пактом о стабильности и росте, чтобы обеспечить конкурентоспособность предприятий и их стабильность на рынке труда, а также избежать долгосрочных негативных последствий для нашей экономики. Такие шаги и решения, безусловно, в интересах Эстонии.

Уважаемые жители Эстонии!

Министерство иностранных дел через наши зарубежные представительства следит за мерами, которые принимаются в других странах, обновляет предупреждения о поездках и обеспечивает непрерывность работы представительств в кризисных регионах. Кроме того, мы изучаем возможности постановки вопроса о распространении коронавируса в Совете Безопасности ООН.

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При этом рекомендации Министерства иностранных дел в отношении поездок полностью продуманны и опираются на два постулата: граждан информируют о регионах, где имеется высокий риск заражения вирусом. Кроме того, люди предостерегаются о возможных препятствиях в поездках в связи с введением в зараженных регионах ограничений на передвижение.

Нам всем следует с должным вниманием и ответственностью относиться к этим рекомендациям. Это касается не только поездок в отпуск, но и командировок. Мы в Государственной канцелярии также решили отложить или отменить все запланированные на ближайшее время зарубежные командировки премьер-министра. Из запланированных поездок осталась только одна – это заседание Европейского совета, намеченное на конец марта, где среди прочего будут обсуждаться меры по борьбе с коронавирусом.

В случае неизбежных поездок важно зарегистрировать их через каналы Министерства иностранных дел, чтобы при необходимости государство могло предложить эффективную консульскую поддержку и оказать помощь в случае чрезвычайной ситуации. С момента вспышки вируса произошла одна эвакуация гражданина Эстонии, когда человеку, находившемуся в источнике распространения вируса – в городе Ухань в Китае – помогли вернуться домой. Наши посольства всегда готовы оказать необходимую помощь.

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Уважаемые депутаты!

Я хотел бы напомнить вам слова моей доброй коллеги и бывшего министра здравоохранения и труда Рийны Сиккут, сказанные вчера во время инфочаса в Рийгикогу, что сейчас мы как в здравоохранении, так и в экономике отходим от того привычного способа ведения дел, и движемся в направлении ситуаций, при которых вводятся чрезвычайные меры. И в такой обстановке информация, правильные знания и привлечение экспертов играют ещё более важную роль в смягчении рисков, оказании помощи и предотвращении паники, которая только усугубляет ущерб. Сейчас не время для политических баталий. Пришла пора сотрудничать, ставить общие приоритеты и принимать основанные на знаниях решения.

Поэтому я обращаюсь ко всем вам, уважаемые члены Рийгикогу. Болезни проходятся по людям, а не по камням или пням, как говорили в старину. Поэтому борьба общества с болезнями не зависит ни от членства в партии, ни от мировоззрения в целом.

Благодарю вас, что в коммуникации друг с другом вы действуете взвешенно и продуманно. Благодарю за поддержку страны и ведомств в шагах, которые были вами предприняты. Я убежден, что вы все рассмотрели те же самые вопросы и пришли к аналогичным решениям, значившимся в повестке дня правительственных дебатов, проанализировали их актуальность и своевременность.

И в нынешней ситуации я призываю вас всех задуматься о текущей ситуации и предлагать свои решения. Вносите предложения как парламентским комиссиям, фракциям, так и отдельным членам. Безусловно, свои предложения и решения, которые стоит обдумать, можно сформулировать на уровне Совета старейшин Рийгикогу – это был бы важный и необходимый вклад в борьбу со сложившейся ситуацией. Я также благодарю вас за уже озвученные мысли, такие как вчерашний призыв Каи Каллас.

В заключение хотел бы сказать, что я очень благодарен всему народу Эстонии, ведомствам, которые до сих пор занимались отслеживанием ситуации и реагированием на распространение коронавируса. И конечно же всем работникам здравоохранения и полиции, стоявшим в этой борьбе на передовой.

Я также хочу настоятельно напомнить всем нам, что нужно беречь себя и здоровье своих близких. Своими действиями мы должны заботиться об окружающих нас людях. Это особенно касается находящихся в группе риска пожилых людей и других соотечественников с более уязвимым здоровьем.

Стоя здесь, на почетной трибуне Рийгикогу, я заверяю вас, что если мы приложим все силы как вместе, так и каждый по отдельности, спокойно рассуждая и разумно взвешивая, уважая друг друга и заботясь об обществе, то мы обязательно преодолеем эту сложную ситуацию.

Сил и здоровья Эстонии!