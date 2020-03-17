Больше всего случаев заражения коронавирусом в Харьюмаа и на Сааремаа

График: диагнозы коронавируса по уездам Эстонии. Фото: Страница Департамента здоровья в Facebook

Департамент здоровья выяснил, в каких уездах находится постоянное место жительство людей, тесты которых показали позитивный результат на коронавирус. Больше всего заболевших в Харьюмаа и на Сааремаа, сообщила пресс-служба Департамента здоровья.

Читайте также

Были уточнены ограничения на сообщение с островами

Заведующий отделом экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай отметил, что если ранее случаи заболевания учитывали по уезду, в котором находилась лаборатория, то теперь при публикации данных берется постоянное место жительства человека. «Подчеркиваю, что эти данные нельзя сравнивать с ранее представленными данными по уездам, в которых находились лаборатории», отметил Кадай. Он добавил, что свежие данные основываются на данных регистра народонаселения.

Диагнозы коронавируса по уездам:

У четверых человек в регистре народонаселения отсутствуют данные о месте жительства, и данные четырех человек неполные.

По данным регистра народонаселения люди с коронавирусом не живут в Ляэнемаа и Ляэне-Вирумаа.

К утру 16 марта в Эстонии было диагностировано 205 случаев заражения коронавирусом, с 31 января в Эстонии было проведено 1387 тестов на COVID-19.

Читайте также

Для региона Валга-Валка будет сделано исключение в вопросе пересечения границы

Скорее всего количество инфицированных больше, и учитывая локальное распространение вируса, количество заболевших будет расти.

Кадай призвал всех отнестись с пониманием. «Обозначение заболевших людей или людей с симптомами заболевания может привести к тому, что люди начнут это скрывать», сказал он. «Важно сохранять трезвый ум, и заботиться о своем физическом и психическом здоровье», сказал Кадай.

Важно тщательно соблюдать правила гигиены (мыть руки, прикрываться при кашле, чихании и сморкании, избегать непосредственного контакта/рукопожатий/обнимания), избегать поездки и в случае заболевания оставаться дома.

16 марта начал работать телефон кризисной информации 1247, по которому можно получить ответы на основные вопросы, связанные с коронавирусом. Телефон работает 24/7, и звонки на него бесплатны.

Вопросы, которые касаются отмены рейсов, билетов на мероприятия или отмены иных развлекательных услуг, то по ним можно обращаться по инфотелефону Департамента защиты потребителей и Департамента технического надзора 620 1707 по рабочим дням с 9 до 18.

Дополнительная информация на тематическом сайте департамента здоровья www.terviseamet.ee/ru/COVID-19 и на странице Департамента здоровья в Facebook.

Ответы на вопросы по чрезвычайному положению можно найти на сайте правительства https://www.valitsus.ee/ru/chrezvychaynoe-polozhenie-v-estonii