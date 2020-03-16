Правительство закрывает также казино

Юри Ратас подписал сегодня дополнительное распоряжении о закрытии казино и залов с игровыми автоматами, сообщает пресс-служба правительства. В этом же распоряжении сделано исключение для эстонских олимпийцев, которые смогут продолжать тренировки.

Фото: Andras Kralla

Как поясняется в пресс-релизе, казино и залы игровых автоматов будут закрыты, поскольку в таких местах близкий контакт и контакт через поверхности неизбежен. Кроме того, в правительстве считают, что на фоне закрытия других заведений можно было бы прогнозировать заметный рост посещений казино.

Из распоряжения о закрытии общественных заведений было сделано два исключения в связи с летними Олимпийскими играми. В качестве исключения для участвующих в Олимпийских играх спортсменов, их тренеров и вспомогательного персонала останутся открытыми спортивный центр Audentes и гребная база Kalevi в Пярну.

«Международный Олимпийский комитет на сегодня не отказался от проведения летних Олимпийских игр в Токио и не отложил их, он заверил, что подготовка к проведению игр идет по плану, - сказал Ратас. - Для того, чтобы у эстонских спортсменов осталась возможность успешно выступить на Олимпиаде, им необходимо обеспечить возможности для тренировок».

Официальный текст распоряжения (на эстонском языке):