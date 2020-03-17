Департамент здоровья: в фокусе оказание помощи и тестирование людей с тяжелыми симптомами заболевания

Памятка для работодателей. На данный момент рекомендуется отказаться от любых поездок за границу, к тому же государтсва закрывают границы, а транспортные компании отказываются от международных перевозок.

Департамент здоровья сообщил во вторник, что вчера было диагностировано 20 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на утро 17 марта, в Эстонии диагностировано 225 случаев заражения коронавирусом, с 31 января в Эстонии было проведено 1625 тестов на COVID-19.

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У большинства пациентов с коронавирусом наблюдаются легкие симптомы. По уездам больше всего заболевших коронавирусом проживают в Харьюмаа и на Сааремаа (вчерашние данные по уездам будут опубликованы Департаментом здоровья сегодня вечером).

По имеющимся данным, в Эстонии в основном болеют люди среднего возраста, между заражениями женщин и мужчин различий не наблюдается. Детей и пожилых среди заразившихся меньше.

Скорая помощь в своей работе в первую очередь концентрируется на оказании помощи и тестировании людей с тяжелыми симптомами заболевания. На данный момент в Эстонии тесты делают в лабораториях Департамента здоровья, Клиникума Тартуского университета, Synlab, Северо-Эстонской региональной больницы, Ида-Вируской центральной больницы и Пярнуской больницы, для того чтобы обеспечить тестирование при критических случаях.

При проявлении симптомов нужно звонить своему семейному врачу или на инфотелефон семейных врачей 1220, где проинструктируют в дальнейших действиях. Для облегчения симптомов заболевания (температура, кашель, насморк) рекомендуем симптоматическое лечение лекарствами, которые продаются без рецептов. При сильном затруднении дыхания или недостатке воздуха звоните на номер 112.

В Эстонии главный фокус направлен на то, чтобы предотвратить распространение вируса среди пожилых людей и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Самая уязвимая группа – это люди в возрасте старше 60 лет. Люди этого возраста, которые работают, должны по возможности перейти на удаленную работу. Всем людям в возрасте старше 60 лет рекомендуем избегать места большого скопления людей, по возможности оставаться дома и избегать любые контакты с людьми, у которых имеются симптомы заболевания, а также избегать общения с детьми, так как у детей, как правило, симптомы коронавируса проявляются в легкой форме.

Важно тщательно соблюдать правила гигиены (мыть руки, прикрываться при кашле, чихании и сморкании, избегать непосредственного контакта/рукопожатий/обнимания), избегать поездки и в случае заболевания оставаться дома.

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16 марта начал работать телефон кризисной информации 1247, по которому можно получить ответы на основные вопросы, связанные с коронавирусом. Телефон работает 24/7, и звонки на него бесплатны.

Вопросы, которые касаются отмены рейсов, билетов на мероприятия или отмены иных развлекательных услуг, то по ним можно обращаться по инфотелефону Департамента защиты потребителей и Департамента технического надзора 620 1707 по рабочим дням с 9 до 18.

Дополнительная информация на тематическом сайте департамента здоровья www.terviseamet.ee/ru/COVID-19 и на странице Департамента здоровья в Facebook. Ответы на вопросы по чрезвычайному положению можно найти на сайте правительства www.valitsus.ee/ru/chrezvychaynoe-polozhenie-v-estonii.