Коронавирус и трудовые отношения

Инструкция для работодателей.

Инспекция труда призывает работодателей соблюдать рекомендации Департамента здоровья в связи с распространением коронавируса (COVID-19) и создать все возможные условия для сдерживания болезни.

С изменениями условий работы должны быть согласны две стороны - сотрудник и работодатель.

Читайте также

Ратас объявил о государственных мерах в связи с коронавирусом

При необходимости можно открыть больничный

Семейный врач может по рекомендации Департамента здоровья открыть больничный лист, если он считает необходимым лечение на дому, то есть если человек контактировал с заболевшим или у него проявились первые симптомы. Также врач может открыть больничный, чтобы человек мог остаться дома с ребенком.

Должен ли я находится дома после командировки?

Согласно рекомендации Департамента здоровья, работники, которые вернулись из командировки или отпуска в регионе риска, должны при возможности оставаться две недели дома. Если есть возможность удаленной работы, то следует работать из дома.

Может ли работодатель установить чрезвычайный порядок и отправить работников в неоплачиваемый отпуск?

Закон о трудовом договоре не регулирует установление на предприятии чрезвычайного порядка.

Работодатель и работник могут договориться о неоплачиваемом отпуске, но мы подчеркиваем, что это должна быть договоренность, пояснила Кайре Саареп, заведующая отделом профилактики Инспекции труда.

Это означает, что работодатель не может в одностороннем порядке ввести неоплачиваемый отпуск или уменьшить заработную плату. Если работодатель не дает работы, но работник согласен выполнять работу, то имеет место ситуация, оговоренная в ст. 35 Закона о трудовом договоре, где указано, что работнику следует платить за это время среднюю заработную плату.

При хороших рабочих отношениях наиболее разумным будет найти взаимоприемлемый компромисс, например использование ежегодного отпуска, дополнительного отпуска, неоплачиваемого отпуска, выполнение удаленной работы, работа с неполной занятостью и т. п. Все договоренности предполагают согласие обеих сторон. Также есть возможность изменения условий трудового договора, но с согласия двух сторон.

Могу ли я отказаться от прихода на работу?

Обязанность работника - выполнять работу в обусловленном договором объему. Но все же по возвращению из региона риска, сотруднику стоит принять во внимание рекомендации Департамента здоровья и побыть две недели дома. Это не автоматически не означает, что сотрудник не должен появляться на работе. Работник должен сообщить о необходимости карантина работодателю, и стороны должны договориться о дальнейшей организации труда.

Помимо ранее упомянутых возможностей (удаленная работа, неоплачиваемый отпуск) можно договориться об использовании основного отпуска. Если график отпусков составлен, то даты отпуска можно изменить по договоренности. Если сотрудник не желает использовать основной отпуск, то следует найти другое решение.

Могу ли я отказаться от командировок в регионы риска?

Работодатель обязан оценить риски, угрожающие работнику и при планировании командировок. Поэтому, прежде всего, работодатель должен оценить риски и решить, можно ли избежать командировки.

Сотрудники имеют право отказаться или приостановить в соответствии с Законом о гигиене и безопасности труда выполнение той работы, которая ставит под угрозу их здоровье или здоровье других лиц или препятствует соблюдению требований к безопасной среде, безотлагательно уведомив об этом работодателя или его представителя или уполномоченного по вопросам трудовой среды.

Если работник считает, что он подвергает опасности свою жизнь или здоровье во время поездки в зону риска, он имеет право отказаться от командировки.

Читайте также

Больничная касса: у врачей есть инструкция на случай подозрений на коронавирус

Коронавирус в Эстонии: что нужно знать

Инфономер по коронавирусу: 1247

МИД: В связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса Covid-2019, просим хорошо обдумать надобность любой зарубежной поездки.

МИД особенно не рекомендует посещать Китайскую Народную Республику, Италию, Иран, Южную Корею. В дополнение к зонам повышенного риска коронавируса МИД также не рекомендует путешествовать в Японию, Сингапур, Францию, Германию, Испанию, Египет и Израиль.

Риск подвергнуться карантину может также внезапно возникнуть в других странах. МИД советует зарегистрировать свою зарубежную поездку на портале https://reisitargalt.vm.ee/

По возвращению из зон риска необходимо соблюдать карантин.

Департамент здоровья Эстонии рекомендует перенести международные мероприятия на вторую половину года

В первую очередь речь идет о международных мероприятиях. Согласно рекомендациям специалистов, пожилые люди и люди, входящие в группу риска, обязательно должны избегать массовых мероприятий в течение сезона инфекционных заболеваний.

Таллинн для предотвращения распространения коронавируса приостановил все зарубежные командировки как муниципальных, так и других подведомственных учреждений. В том числе школьные зарубежные поездки, учебные поездки и экскурсии.

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220 или в скорую помощь. Приходить в EMO не советуется, чтобы не распространять вирус.

Правительство приняло ряд решений относительно мер по борьбе с вирусом:

• Прием круизных судов отложен до 1 мая. • Командировки правительственных чиновников, представителей местных органов власти, а также частного и некоммерческого секторов следует проводить, основываясь на рекомендациях Министерства иностранных дел; то же самое касается и приема иностранных гостей этими организациями. • Рекомендовано отложить публичные мероприятия с участием более 100 участников. • Департаменту здоровья было поручено координировать выдачу разрешений на проведение публичных мероприятий для мероприятий, в которых принимают участие более 100 человек, оценивать соответствие уже выданных разрешений руководством департамента. • С сегодняшнего дня все запланированные органами государственной власти экскурсии были отложены. • 16 марта открывается экстренный телефон 1247, консультирующий по вопросам распространения коронавируса.

Читайте также:

Как защитить работников от коронавируса?

Коронавирус в Эстонии: меры предосторожности

Информация о коронавирусе в Эстонии на русском языке

Русскоязычные рекомендации МИДа на основании рекомендаций Департамента здоровья: https://vm.ee/ru/koronavirus-2019-ncov