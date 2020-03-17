Аллан Раявеэ • 17 марта 2020
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Чрезвычайное положение

Кийк: государство обеспечит оставшимся без работы из-за вируса 70% от прежнего дохода

Министр социальных дел Танель Кийк сказал, что технические детали реализации спецмер еще не утверждены.  Фото: Андрас Кралла

Совет Кассы по безработице договорился во вторник о временных спецмерах, согласно которым потерявшим работу из-за коронавируса будет обеспечено 70% от дохода, сообщил министр социальных дел Танель Кийк во вторник на пресс-конференции.

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