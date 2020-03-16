Будут ли сокращения на предприятиях? Завтра картина должна стать яснее

Фото: Andres Haabu

Работодатели ждут завтрашнего заседания совета Кассы по безработице, на котором должны проясниться меры поддержки, которые будут применяться по отношению к предприятиям и секторам, затронутым мерами по борьбе с распространением коронавируса.

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О массовых сокращениях Кассу по безработице пока не уведомляли, однако ведомство уже получило много вопросов о том, какие возможности по сокращению есть.

«Утром пришло сообщение от одного предприятия, занимающегося перевозками: сокращаются 14 человек. Информацию запрашивали и туристические компании, но заявлений о сокращении они пока на данный момент не делали», - сказал представитель Кассы по безработице Лаури Коол. – «Очень многие хотели узнать, как будут работать новые дотации».

Ответа на последний вопрос пока не знает никто. По словам председателя Центрального союза профсоюзов Пеэпа Петерсона, Касса по безработице и Министерство социальных дел работают в поте лица, чтобы выработать пакет мер поддержки бизнеса в сложившейся ситуации

«Основной наш мессидж работодателям – подождите решения Кассы по безработице, и только потом принимайте решения», - говорит Петерсон.

По сути у работодателей две возможности: либо сократить работников, либо временно снизить им зарплату до минимальной в течение ближайших трёх месяцев.

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Мажоритарный акционер производителя мебели Standard AS Энн Вескимяги причин для резких шагов не видит. «В резервах Кассы по безработице скопилось 800 миллионов евро. Этого должно хватить, чтобы не пришлось сокращать людей или снижать зарплаты», - считает он.

Меры поддержки должны поступить в правительство в четверг

Готовность Кассы по безработице использовать резервы подтвердил и Коол. По его словам, ясность наступит к завтрашнему вечеру.

В то же время, завтрашнее заседание Кассы по безработице может, по его мнению, и затянуться, т.к. на повестке дня не несколько вопросов, которые нужно обсудить.

«Как определить предприятия и отрасли, которые будет направляться помощь? Какие технические решения использовать? Только не надо ничего изобретать, иначе пройдёт слишком много времени», - пояснил Коол.

Министр социальных дел Танель Кийк стремится к тому, чтобы ясность наступила и завтра утром. «Тогда правительство сможет поддержать план поддержки уже в четверг вечером», - поясняет Коол.

По мнению руководителя Tallinna Sadam Валдо Калма, правительство должно, помимо использования ресурсов Кассы по безработице, также и снизить налоги. «Мне кажется, что под ударом весь транспортный, туристический и логистический сектор. Поэтому можно говорить о снижении социального налога на определённый период. Налоговая гибкость бы не помешала».

По словам исполнительного директора представительства гостиничной сети Ibis в Таллинне Мадиса Лайда, его компания не сократила ни одного работника. «Мы по совету Кассы по безработице выжидаем. Завтра государство обещало обнародовать пакет помощи, и в соответствии с этим мы можем сделать дальнейшие шаги»,- сказал Лайд.

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Выжидательную позицию занял и Tallink. По словам директора по персоналу и развитию Tallink Grupp, Вахура Аусмеэса, ни на одном из целевых рынков – Финляндии, Швеции и Эстонии – пока ещё не выработали пакет мер помощи. «Это же кризис, и ни в одной стране нет готового пакета мер», - говорит он.

Предприятия раз за разом проводят собрания, однако отказываются называть их кризисными.

«Говорили в основном, о том, как будем организовывать удалённую работу, и как обеспечить безопасность работникам на заправках (чтобы они не заразились). Так что, конкретной темой собрания была организация работы. Всё остальное – философия», - поясняет председатель правления Alexela Grupp Хейти Хяэль.