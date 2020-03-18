Деньги Кассы по безработице: многое еще предстоит выяснить

Глава Центрального союза работодателей Арто Аас сказал, что нельзя за считанные месяцы прожигать все резервы Кассы по безработице, не зная, насколько затянется кризис. Фото: Лийз Трейманн

На пути соглашения о поддержке со стороны Кассы по безработице два серьезных препятствия.

Во-первых, есть опасения, что если раздавать вспомогательные средства всем, то слишком быстро будет истрачено очень много денег, и они в итоге быстро закончатся.