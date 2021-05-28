Отмену налоговой льготы по жилищному кредиту утвердило правительство

Как сообщает ERR, правительство утвердило отмену налоговой льготы по жилищному кредит: в 2022 году проценты по жилищным кредитам будут в последний раз освобождены от налогов.

Фото: Андрас Кралла

Это означает, что уже в 2023 году при заполнении налоговой декларации проценты по жилищному кредиту за предыдущий год нельзя будет вычесть из налогооблагаемого дохода.