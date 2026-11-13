Назад «Брошу я ее, и все»: одни даром отдают квартиры в Кохтла-Ярве, другие приезжают, чтобы инвестировать в недвижимость В Кохтла-Ярве немало владельцев квартир платят нотариусу, чтобы избавиться от своей недвижимости и передать ее городу. Содержать пустующее жилье оказывается дороже. Одновременно местные квартиры покупают таллиннцы, родители студентов и иностранные инвесторы. Иногда покупателей удается найти даже в почти пустом доме, в будущее которого не верят его собственные жильцы

По словам руководителя финансовой службы Кохтла-Ярве Айвара Камала, обычно каждую неделю город получает хотя бы один запрос, связанный с намерением владельца отказаться от недвижимости. Прежде такое имущество переходило государству (так оно получило более 200 квартир в Кохтла-Ярве), но с 7 февраля 2026 года закон изменился, и теперь получателем становится местное самоуправление.

Однако изменились и условия: теперь нотариус запрашивает у города сведения о возможных незаконных перестройках и других нарушениях. Чтобы ответить, чиновникам необходимо проверить квартиру, а попасть внутрь, по словам Камала, удается не всегда.

«Почему мы должны принимать то, что человек нахимичил в своей квартире, удалил, например, батареи центрального теплоснабжения и потом решил избавиться от своего ненужного имущества?» — объясняет Камал логику ограничений. По его словам, раньше от квартиры можно было отказаться независимо от ее состояния, теперь важно соответствие документов и фактического положения дел.

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При этом квартира в еще “живом” доме может оказаться для муниципалитета более обременительным подарком, чем в полностью опустевшем. В первом случае товарищество продолжает выставлять счета, которые должен оплачивать новый собственник. Во втором иногда уже некому и не за что начислять платежи. «Если квартира в абсолютно пустом доме, где у нас, в принципе, нет никаких платежей, такие квартиры обычно мы принимаем», — говорит Камал. Без учета социальных домов, городу сейчас принадлежат 80 квартир, полученных разными способами, в том числе по наследству. Есть квартиры в заброшенных зданиях, а есть вполне пригодные для жизни. Некоторые город сдает внаем, иногда предварительно сделав небольшой ремонт. Квартирный дом постепенно умирает Одним из тех, кто решил освободиться от собственности в Кохтла-Ярве, стал Александр Новиков. Он жил один в квартире на улице Арусерва в Сомпа. По его словам, в доме 14 квартир, но теперь там осталось лишь двое жильцов. Другой подъезд уже около трех лет заколочен, чтобы внутрь никто не заходил. Продать квартиру в таком доме невозможно, говорит Новиков. Последним доводом в пользу переезда стали проблемы с электричеством. Между вторым и третьим этажами возникла неисправность, и квартира осталась без света. Пришлось выяснять, кто должен заниматься проводкой внутри дома. Электричество в итоге восстановили, но сам процесс Новикову запомнился. По его словам, оборудование старое, а электрический щит находится как раз в закрытом подъезде. Даже отключить нужный участок для ремонта оказалось непросто. «Я сам электрослесарем работал», — говорит Новиков. Он уже собирался взяться за работу, но согласовать отключение не получилось. «Плюнул я на это дело. Думаю: брошу я ее, и все», - вспоминает Новиков, как принял решение. На первом этаже при этом продолжает работать магазин. Когда возникли проблемы с канализацией, и его стало заливать, неисправность устранили. Дом не исчез из жизни поселка, но жить в нем Новиков больше не захотел. «И вот такие проблемы мне нужны? Тем более, у меня сын купил дом», — объясняет он. Горячие новости dv.ee Apollo откажется от русскоязычной художественной литературы и оставит на русской полке только учебники dv.ee Газа не будет: польский энергетический гигант расторг долгосрочный контракт на СПГ dv.ee Работавшая 30 лет компания Floorin банкротится: «Самое тяжелое время в моей жизни» KM В Ида-Вирумаа социальным работникам и специалистам сферы здравоохранения предлагают бесплатно пройти супервизию

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Сын предложил переехать к нему. Теперь Новиков помогает сыну с ремонтом его дома. По подсчетам Александра, содержание прежней квартиры за наступающий зимний период обошлось бы ему больше, чем в тысячу евро. Этим деньгам нашлось применение на новом месте.

Оформление отказа у нотариуса, по словам Новикова, стоило ему 270 евро. С 30 октября он уже не считает себя владельцем квартиры, хотя расставание с ней оказалось не одномоментным: недавно пришел еще небольшой счет за электричество, и пришлось отдельно заниматься прекращением договора с электросетью.

Новиков видел, что в его доме пытались зарабатывать на недвижимости. Кто-то приобрел, по его воспоминаниям, две квартиры, одну отремонтировал и выставил на продажу. «Какой-то чудак купил две квартиры… А кто будет покупать у него? Никто не хочет», — недоумевает бывший собственник.

Квартира со срезанными батареями никому не нужна

Людмила Казакова пока только пытается пройти тот же путь. Причем квартира принадлежит не ей, а ее спутнику жизни, интересы которого она представляет по доверенности. Шесть лет он живет у нее: по состоянию здоровья самостоятельно жить не может, а в прежней квартире нет необходимых условий.

«Воды нет, вода отключена. Вот я и хочу отдать городу квартиру. Мне она не нужна. Ему она не нужна», — рассказывает Казакова.

Платить за нее при этом приходится. По словам женщины, последний счет за квартиру составил 113 евро. Особенно ее возмущает начисление платы за отопление: радиаторов в квартире нет, остались только стояки. В доме сохранилось старое печное отопление, фактически печью хозяин и обогревал квартиру, но теперь и она не в рабочем состоянии.

Квартиры со срезанными батареями город принимать не хочет. Казакова же отмечает, что нынешний владелец получил квартиру уже без радиаторов еще в 2005 году, и у нее сохранились подтверждающие это документы.

Чтобы выставить квартиру на продажу, пришлось бы вкладываться в капитальный ремонт, но владельцы не видят в этом смысла, поскольку уверены, что продать квартиру в таком доме невозможно.

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К нотариусу Людмила Казакова обратилась 26 сентября. На момент разговора с ДВ передача жилья еще не состоялась, женщина продолжала звонить в управу и выяснять, на каком этапе находятся документы.

Еще одна собеседница ДВ, попросившая не называть ее имени, собиралась передать ненужную квартиру городу, но нашла другой выход: появился человек, которому жилье было нужно. Ему она и отдала свою квартиру бесплатно.

Что происходит с опустевшими домами? В начале ноября в Кохтла-Ярве продолжался проект по сносу восьми жилых домов: семи по государственной программе и одного за счет города. Общая стоимость проекта переселения жителей и сноса составляет около 950 тысяч евро. По словам Айвара Камала, за последние несколько лет под снос в городе пошли более 20 квартирных домов, которые постепенно были покинуты жителями.

Жилье для студента дешевле купить, чем снимать

Маклер бюро недвижимости Rilen Мариаана Москвичев согласна, что недвижимость может обернуться для собственника финансовой нагрузкой. Однако в своей работе она чаще видит людей, которые готовы покупать, и считает, что говорить о кризисе всего рынка недвижимости Кохтла-Ярве нельзя.

«У меня квартиры продаются, причем продаются хорошо, и я вижу, наоборот, некий рост», — говорит она. По ее наблюдениям, оживление началось летом. Маклер работает в Таллинне, в Кохтла-Ярве и в других населенных пунктах Ида-Вирумаа.

Там, где Александр Новиков видит чудака, купившего квартиры в почти пустом доме, Мариаана видит возможного клиента. Она сама выступала посредником в похожей сделке — хотя речь шла о другом доме, на улице Уус в Ярвеской части Кохтла-Ярве.

Состояние здания было настолько тяжелым, что маклер сомневалась, стоит ли вообще брать квартиру в работу. По ее словам, в подъезде почти никто не жил. Покупателям она специально указывала на недостатки и предлагала поискать другой вариант.

Но квартиру приобрела семья из Пярну: ребенок поступал в Вирумааский колледж TalTech. Решающую роль сыграла низкая цена. «Мы сделаем ремонтик постепенно, нас все устраивает, она зато солнечная», — пересказывает маклер их ответ.

Цены на квартиры начинаются с одного евро

Разброс стоимости жилья в Кохтла-Ярве действительно позволяет покупателям делать очень разные расчеты. В городском документе от мая 2026 года приведены результаты оценки бюро недвижимости Pindi: стоимость ряда квартир в пустых или почти пустых домах на улицах Вирмалисе и Сыпрусе оценили в один евро.

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В обычных объявлениях на порталах недвижимости суммы выше, но тоже способны удивить таллиннского покупателя. На Ярвекюла теэ, 65a за однокомнатную квартиру площадью 27,5 квадратного метра просят 1700 евро. Она пустая и требует ремонта. На Пыхья аллеэ, 24 двухкомнатная площадью 48,1 кв.м. предлагается за 9000 евро; продавец описывает дом как находящийся в хорошем состоянии, а самой квартире требуется частичное обновление.

За отремонтированную и меблированную квартиру в Ахтмеской части города площадью 94,1 кв.м. просят 94 000 евро. Ее объединили из двух квартир, сделали капитальный ремонт, установили теплые полы и освещение, которым можно управлять с телефона.

По словам Мариааны Москвичев, в ее практике был случай, когда одна квартира продавалась за девять тысяч евро, а соседняя, с ремонтом, — за 59 тысяч. Но вывести из этого универсальное правило о выгодности ремонта тоже нельзя.

«Даже если вы 30 000 в ремонт вложите, она не уйдет дороже двадцати», — описывает маклер другую возможную ситуацию. Все зависит от места: у каждого конкретного района свой ценовой предел.

Маклер: «Люди начали считать деньги»

Местные жители, по словам Мариааны Москвичев, покупают квартиры по вполне привычным причинам. Семьи увеличиваются, люди женятся и разводятся, меняют двухкомнатную на трехкомнатную. Пожилые клиенты часто хотят перебраться с верхних этажей на первый.

Но заметную часть клиентов Мариааны составляют приезжие. Сама она, родившись в Ида-Вирумаа, теперь регулярно ездит сюда из Таллинна и нередко встречает покупателей прямо с поезда. На показы приезжают из Таллинна, Тарту, Валга и Пярну.

Одни ищут жилье для себя, другие считают доход от аренды. Среди клиентов маклера есть инвесторы с Кипра и из Великобритании, скупающие квартиры в регионе для сдачи. Она помогает подобрать объекты, организовать небольшие улучшения и найти жильцов.

Экономическую логику Мариаана объясняет так: на сумму, необходимую для одной таллиннской квартиры за 150 тысяч евро, в Ида-Вирумаа можно купить несколько дешевых квартир, а иногда — при цене около десяти тысяч за объект — сразу пятнадцать квартир. При этом арендная плата здесь не уменьшается пропорционально стоимости покупки: в ее примере это 200 евро в месяц против 400–500 евро в столице.

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Один из недавних случаев — гражданка Украины купила квартиру в Кохтла-Ярве, чтобы сдавать ее в аренду. Покупательница переживала, удастся ли найти жильца. Маклер тоже не обещала результата заранее. «В пятницу я продала однушку, в понедельник уже сдала в аренду за 200 евро», — рассказывает Москвичев. Арендатором оказался приехавший из Лондона мужчина.

Летом, по ее словам, квартиры смотрели также клиенты из Китая и Индии. Само появление таких клиентов удивляет и маклера, которая постоянно работает на этом рынке.

Отдельная группа — студенты и их родители. Москвичев связывает часть летнего спроса с Вирумааским колледжем: к ней обращались семьи из других городов Эстонии, для многих выгоднее оказывается сразу купить квартиру, чем снимать жилье в Ида-Вирумаа.

Для работающих удаленно переезд может означать возможность освободиться от крупного ежемесячного платежа. Мариаана рассказывает о женщине с сыном, которая весной покупала квартиру в Йыхви, сравнив будущие расходы с платежом банку в Таллинне — 600 евро в месяц.

Работа у нее была дистанционная. На новом месте она нашла привычные сетевые магазины, такой же кинотеатр, подходящую школу и футбольный стадион для тренировок сына. Продажа столичной квартиры позволяла избавиться от кредита и приобрести более дешевое жилье.

«Что в Таллинне сидеть — дом, школа и телевизор перед сном, что в Йыхви сидеть за компьютером. Разницы нет, а плюс по финансам просто колоссальный», — пересказывает маклер рассуждения покупательницы.

С похожим расчетом приехала на поезде учительница математики из Таллинна. Она впервые оказалась в Йыхви и думала о приближающейся пенсии: продать более дорогую столичную квартиру, купить жилье дешевле и воспользоваться оставшимися деньгами.

Был у Мариааны и пенсионер из Норвегии. Он нашел в интернете информацию о местных ценах, попросил помочь с гостиницей и приехал смотреть квартиры. Его замысел состоял в том, чтобы продать недвижимость в Норвегии, оставить деньги детям, а самому пожить в Ида-Вирумаа на норвежскую пенсию. По словам маклера, увиденное ему понравилось.

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Еще одна история из практики Мариааны в Ида-Вирумаа — пара айтишников, которая прежде снимала квартиру в Таллинне за 2000 евро в месяц. Они купили в Кохтла-Ярве половину дома на две семьи, требовавшую серьезного ремонта.

Маклер удивилась такому выбору, но покупатели объяснили: приобретение дома в Таллинне означало бы ипотеку на 30 лет, а брать на себя такое обязательство они не хотят. После знакомства с регионом прежние опасения стали казаться им преувеличенными. «Ну, все не так страшно, как нам рассказывали», — передает маклер их впечатление.

Теперь пара ремонтирует дом. Через некоторое время покупатели позвонили Мариаане и сообщили, что хотели бы приобрести также и вторую половину дома, владелица которой умерла. Даже старую мебель прежней хозяйки попросили не выбрасывать — собираются ее отреставрировать и вписать в новый интерьер, рассказала маклер.