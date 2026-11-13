Алкогольная горячка на Тоомпеа: беглые бизнесмены из Москвы завоевали две трети винного рынка Эстонии
Партнерство с легендарной итальянской фирмой Martini & Rossi позволило московскому эстонцу Паулю Матисену сколотить состояние и в 1930-х годах стать крупнейшим производителем вина в стране. Советская национализация и война уничтожили бизнес, но спустя семь десятилетий его история неожиданно продолжилась благодаря случайной встрече наследника Матисена с финским предпринимателем на Тоомпеа.
Фамилия Матисен и сегодня используется в маркетинге эстонскими виноделами. На фото урожай винограда, собранный в 2026 году на Muhu Veinitalu.
Foto: Muhu Veinitalu
Корпоративная легенда фирмы гласила: в 1910 году швейцарец Арнольд Люшер и эстонец Пауль Матисен основали в Москве водочный завод. Впрочем, реальных следов водочного производства в России не обнаруживается — либо оно было совсем небольшим, либо вовсе относится к категории маркетинговых мифов.
Водка-мартини, взболтать, не смешивать
Достоверно можно сказать, что Люшер и Матисен действительно жили в Москве и торговали алкоголем в магазине на Мясницкой улице, 13. Они были представителями знаменитой итальянской фирмы производителя вермутов и ликеров Martini & Rossi, название которой стало нарицательным.
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Когда буря революции смела частных предпринимателей, напарникам пришлось бежать за границу и начинать с нуля на родине Матисена. В 1921 году, всего год спустя после того как Таллинн отменил сухой закон, Люшер и Матисен учредили на Тоомпеа склад и магазин иностранных вин: в их ассортимент входили иностранные мускаты, коньяки и, конечно, мартини от их прежних, еще с российских времен партнеров. Балтийско-немецким клиентам компания рекламировала любимые публикой до войны мозельские и рейнские вина. За столичным магазином на улице Кунинга, 2 в 1922 году последовал и филиал в Тарту, на Рюйтли, 12. Публике, за годы алкогольных ограничений истосковавшейся по качественным напиткам, обещали зеленого змия по таллиннским ценам.
К тому же году относится и первый скандал с участием фирмы. В Главное управление таможни и акцизов поступило анонимное письмо, в котором утверждалось, что Люшер и Матисон подделывают иностранные вина, что позволяет им торговать напитками по цене ниже, чем у других импортеров.
Такой бизнес действительно процветал на бывших территориях Российской Империи. Так называемые «кашинские вина» — коктейли из виноградного сока, спирта, сахара и специй, а зачастую и еще менее полезных для здоровья компонентов — обклеивали иностранными этикетками и марками и продавали малоквалифицированной публике. Курьезно, но до 1914 года Москва и Петербург по документам продавали и потребляли больше «французского вина», чем в реальности производили винодельни.
В Таллинне, впрочем, аналогичное мошенничество не обнаружилось — по крайней мере, на складе Luscher & Matiesen, о чем фирма поспешила уведомить эстонские газеты. «Зависть возникает лишь из-за собственной слабости и превосходства других», — прокомментировала фирма донос. Представители эстонско-швейцарской компании объяснили проверку кознями конкурентов.
Первый бар и вина для депрессии
К 1926 году в ассортименте Luscher & Matiesen появилась и менее праздничная позиция - произведенная в Эстонии столовая водка. В конце 1920-х по тому же адресу в Таллинне, где работал офис и магазин фирмы, появился первый в Эстонии винный бар. Заведением с мудреным названием Bar владел уже персонально Пауль Матисен. Но настоящим прорывом стал для фирмы октябрь 1929 года, когда она перестала быть всего лишь одним из многих импортеров иностранного алкоголя, а сделалась его производителем. Компания приобрела оборудование для производства до 400 000 литров вина в год. Что необычно, под завод и винный склад фирма сняла у немецкой семьи Тизенгаузен дом в самом центре города, на Тоомпеа, на улице Кохту, 12. Скорее всего, выбор пал на него из-за вместительных старинных подвалов.
Дом Тизенгаузенов на Тоомпеаа, в котором и располагался винный завод и склад Luscher & Matiesen. Скорее всего здание избрали из-за вместительных старинных подвалов.
Foto: Алексей Шишкин
Характерно, что превращение Арнольда Люшера и Пауля Матисена из торговцев в промышленников произошло в период рыночного спада. На рубеже десятилетий Эстония погрузилась в финансово-экономический кризис, вызванный последствиями “великой депрессии” в Западной Европе и США. Согласно исследованию Тартуского университета, кризис вызвал снижение потребления вина. Если в 1928 году в Эстонии его выпили 271 000 литров, то в 1932 и 1933 годах этот показатель составил, соответственно, 121 000 и 114 000 литров.
Одновременно в стране работало множество небольших винных и водочных заводиков, деливших между собой рынок местного алкоголя. Запуск нового крупного производства с современным оборудованием позволял Luscher & Matiesen выдавить малых игроков из отрасли. Вино производили из местного виноматериала - яблок, смородины и крыжовника. Если эстонского сока в продукте было более 50%, это позволяло промышленникам платить акциз по сниженной ставке. После отмены этой меры поддержки в 1931 году Luscher & Matiesen стали добавлять в напитки собственного производства до четверти импортного виноградного вина, что позволило существенно улучшить вкус продукта. Вино на Тоомпеа оставляли бродить и созревать как минимум на 15 месяцев.
Кроме плодовых вин фирма изготавливала и вермуты по лицензии Martini & Rossi.
Премиальный сок для эстонских патриотов
В итоге компания стала безраздельно доминировать на эстонском рынке 1930-х годов, торгуя вином оптом и в розницу. К 1936 году компания Luscher & Matiesen оценивала свою долю в торговле вином в ⅔ всего национального потребления. Одновременно компания заявляла, что производит больше вина, чем все остальные эстонские заводы вместе взятые. Например, в 1934 году в стране изготовили 138 700 литров вина, из этого количества на Luscher & Matiesen пришлось 132 700 литров.
Вот только этого было мало. Низкая покупательская способность, а также приверженность жителей Эстонии пиву и водке мешали развитию. Производственное оборудование оставалось недозагруженным, а товарные запасы вина на складах росли. Компании нужны были альтернативные источники дохода - их Пауль Матисен решил искать в сегменте безалкогольных напитков. В партнеры он пригласил своего племянника Дмитрия, в руки которого он рассчитывал в дальнейшем передать предприятие.
В 1934 году Дмитрия Матисена отправили в Германию изучать новое направление — производство фруктовых соков. Для Эстонии это была совершенно новая отрасль, которой соседи Матисена по Тоомпеа, правительство страны, сулили поддержку. В доме Стенбока хотели, чтобы яблоки и ягоды от эстонских фермеров получили новый рынок сбыта, и готовы были давать компаниям льготные кредиты под запуск производства.
Завод соков был пущен в ход 22 октября 1936 года, а в декабре 1936-го первая продукция поступила в продажу. За первый месяц Luscher & Matiesen продали 43 435 бутылок сока в двух вариантах: полностью безалкогольный и слегка хмельной, на 1,5% алкоголя. Причем первые партии вышли поистине премиальными. Бутылка 0,75 литра стоила 1,25 кроны — примерно столько же, сколько килограмм ветчины, и больше, чем килограмм масла. На эти деньги можно было купить около десяти литров молока или почти 35 килограммов картофеля. Для среднего эстонского сельхозрабочего с его месячной зарплатой в 30 крон единственная бутылка съедала 1/24 часть месячного дохода.
В первый год ягодный завод произвел 100 000 литров соков, а на следующий год планировалось увеличить производство до 200 000 литров. Причем речь шла именно о чистом соке, а не о напитке, который затем разливали по бутылкам. Выжатые у Матисенов соки отправляли затем на сторонние заводы безалкогольных напитков, где их разбавляли водой, газировали и выпускали на рынок.
Попытка возрождения
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Перед Второй мировой войной фирма Luscher & Matiesen оставалась успешным и прибыльным предприятием с несколькими производственными линиями, крупными складами и сетью дистрибуции. Компанию, как и задумывал его дядя, возглавил Дмитрий Матисен. Развитие предприятия, однако, прервала советская оккупация. Летом 1940 года компанию забрали в собственность советского государства, а осенью того же года подчинили директору другой национализированной спиртовой фабрики.
Арнольд Люшер, по основной версии, своевременно покинул страну и перебрался в родную Швейцарию. Ставший свидетелем гибели построенной его руками фирмы Пауль Матисен вскоре трагически погиб: предположительно, предприниматель покончил с собой, узнав о скором аресте и высылке. Дмитрий Матисен, последний частный директор предприятия, успел эмигрировать в Швецию.
Пекка “Пеке” Элоранта на винограднике Муху с бутылкой Domberg Blanc de Noir 2022.
Вино названо в честь завода Luscher & Matiesen на холме Тоомпеа.
Foto: Muhu Veinitalu
Много лет спустя, летом 2008 года Матисен приехал в Эстонию, чтобы отпраздновать свой столетний юбилей. На Тоомпеа он случайно познакомился с финским предпринимателем Пеккой “Пеке” Элоранта. Рассказ старого эстонца о семейной фирме поразил финна: тот как раз раздумывал о переезде в Эстонию и воспринял встречу как знак. В апреле 2009-го Элоранта с благословения Матисена заново учредил Luscher&Matiesen OÜ, чтобы заняться виноделием на острове Муху вместе со своей супругой-эстонкой Ингрид.
Первые виноградные лозы на Муху семья Элоранта высадила в 2012 году, а в 2014-м открыла винный туристический хутор и объявила о строительстве небольшого производства. Сегодня семья под фирмой Muhu Veinitalu OÜ выпускает малые партии вин из собственного винограда и фруктово-ягодного сырья, используя в брендинге и маркетинге наследие довоенной Luscher & Matiesen.