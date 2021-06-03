ФБР: крупнейшего поставщика мяса атаковали российские хакеры
По данным ФБР, за атаками на крупнейшего в мире поставщика мяса - бразильскую компанию JBS - стоит российская киберпреступная группировка, передает BBC News.
Речь идет о группировке REvil, которая также известна как Sodinokobi и считается одним из самых активных и прибыльных киберпреступных картелей в мире, сообщает BBC News.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Статьи по теме