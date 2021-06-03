dv.ee • 3 июня 2021 в 5:53
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Кибербезопасность

ФБР: крупнейшего поставщика мяса атаковали российские хакеры

По данным ФБР, за атаками на крупнейшего в мире поставщика мяса - бразильскую компанию JBS - стоит российская киберпреступная группировка, передает BBC News.

Один из американских заводов JBS  Фото: JEFF KOWALSKY, AFP

Речь идет о группировке REvil, которая также известна как Sodinokobi и считается одним из самых активных и прибыльных киберпреступных картелей в мире, сообщает BBC News.

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