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ФБР: крупнейшего поставщика мяса атаковали российские хакеры

По данным ФБР, за атаками на крупнейшего в мире поставщика мяса - бразильскую компанию JBS - стоит российская киберпреступная группировка, передает BBC News.

Один из американских заводов JBS Фото: JEFF KOWALSKY, AFP

Речь идет о группировке REvil, которая также известна как Sodinokobi и считается одним из самых активных и прибыльных киберпреступных картелей в мире, сообщает BBC News.