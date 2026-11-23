Первоначально компания озвучила, что планирует сократить 390 должностей или 10% от существующих рабочих мест. Еще на прошлой неделе профсоюз шахтеров и энергетиков рассчитывал, что по итогам переговоров число сокращаемых работников Eesti Energia окажется меньше объявленного. Об этом лидер профсоюза Марина Лукьянова рассказала ДВ после последней встречи в рамках двухнедельных консультаций в пятницу, 20 ноября. В тот день профсоюз передал работодателю свои заключительные предложения, но окончательного числа сокращаемых в профессиональном объединении тогда еще не знали.

«Мы очень надеемся, что эта цифра будет менее анонсированной», – отмечала Марина Лукьянова в пятницу. Как стало ясно теперь, надежды оправдались, но лишь в незначительной степени.

До пенсии – с поддержкой предприятия

Более половины работников, о сокращении которых шла речь на переговорах к пятнице, – люди пенсионного и предпенсионного возраста, сообщила профсоюзный лидер. Среди сокращаемых есть и те, кто сам хотел уйти, получив предусмотренные выплаты. Причины, по словам Марины Лукьяновой, разные: у кого-то может быть свое дело, кто-то устал от работы.

Для работников предпенсионного возраста существует дополнительная поддержка из социального фонда предприятия – выплата, которую собеседница называет «пенсией от предприятия». Она составляет 450 евро в месяц. Ранее говорилось о повышении до 500 евро, но к пятнице такого решения еще не было.

Как объяснила Марина Лукьянова, выплату могут получать сокращенные работники, которым до пенсии осталось пять лет или меньше. Речь идет как об обычной пенсии по возрасту, так и о льготной, право на которую есть у части работников. Условие – человек должен состоять на учете в Кассе по безработице, искать работу и оставаться нетрудоустроенным. Если до пенсии осталось пять лет и за это время работу найти не удастся, пособие будет выплачиваться все пять лет.

Официальное сообщение Eesti Energia Примерно половина увольняемых сотрудников в Ида-Вирумаа, или 144 человека, имеют право подать заявку на получение корпоративной, льготной или пенсии по старости.

По словам профсоюзного лидера, такая поддержка особенно нужна пожилым работникам, которым сложнее найти новое место в Ида-Вирумаа. При этом сокращаемым предлагают переобучение и имеющиеся вакансии внутри концерна. Как рассказала Марина Лукьянова, работодатель заверил профсоюз, что собственные работники сохранят приоритет при заполнении вакантных мест. Это подтвердил и Андрес Дурейко. Возможность перейти на другую должность зависит от самого наличия вакансии, навыков человека и его готовности учиться.

«Это присутствует и сегодня, и будет присутствовать в будущем, как нас заверил работодатель», – сказала Марина Лукьянова.