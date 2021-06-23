Литовская компания по недвижимости хочет потеснить конкурентов в Таллинне
Литовская компания по недвижимости Mano Numai намерена расширить свое присутствие в странах Балтии: с осени она собирается предлагать клиентам в Таллинне жилье по схеме "арендуй и купи", пишет Äripäev.
В рамках схемы "арендуй и купи" (Rent to Buy) Mano Numai предлагает аренду жилья тем семьям, которые хотели бы купить квартиру, но еще не собрали деньги для первого взноса в банке, сообщает издание со ссылкой на литовскую деловую газету Verslo Žinios.
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