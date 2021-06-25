Эксперты советуют инвесторам обратить внимание на аренду квартир

Цены на жилую недвижимость резко выросли, однако стоимость аренды для многих остается вполне приемлемой. И хотя приток иностранных студентов и туристов сократился из-за коронакризиса, а доходы от аренды упали, это лишь временное явление, пишет Äripäev.

Инвестор Эдвард Роотамм Фото: Лийз Трейманн

«Если вы ищете объект недвижимости в Таллинне для работы на рынке аренды, то квартиры с небольшой площадью предлагают лучшую доходность», - говорит Эдвард Роотамм, инвестор с портфелем из 17 арендных квартир, действующий на рынке недвижимости Таллинна.