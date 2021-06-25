Эксперты советуют инвесторам обратить внимание на аренду квартир
Цены на жилую недвижимость резко выросли, однако стоимость аренды для многих остается вполне приемлемой. И хотя приток иностранных студентов и туристов сократился из-за коронакризиса, а доходы от аренды упали, это лишь временное явление, пишет Äripäev.
«Если вы ищете объект недвижимости в Таллинне для работы на рынке аренды, то квартиры с небольшой площадью предлагают лучшую доходность», - говорит Эдвард Роотамм, инвестор с портфелем из 17 арендных квартир, действующий на рынке недвижимости Таллинна.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Статьи по теме