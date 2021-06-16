Ведущие мировые трейдеры: нефть продолжит дорожать и дальше
Крупнейшие в мире сырьевые трейдеры ожидают дальнейшего роста цен на нефть в этом году, поскольку спрос продолжает расти, а предложение остаётся ограниченным, сообщает агентство Bloomberg.
Цена на нефть марки Brent накануне выросла на 1,5% до 73,9 доллара за баррель. Нефть WTI подорожала на 1,7% до 72,1 доллара за баррель, информирует Bloomberg.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Статьи по теме