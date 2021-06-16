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Ведущие мировые трейдеры: нефть продолжит дорожать и дальше

Крупнейшие в мире сырьевые трейдеры ожидают дальнейшего роста цен на нефть в этом году, поскольку спрос продолжает расти, а предложение остаётся ограниченным, сообщает агентство Bloomberg.

Цена на нефть марки Brent накануне выросла на 1,5% до 73,9 доллара за баррель. Нефть WTI подорожала на 1,7% до 72,1 доллара за баррель, информирует Bloomberg.