Финский парламент одобрил новые правила пересечения границы

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Финский парламент в пятницу одобрил новые правила пересечения границы, согласно которым люди из стран с низким уровнем заражения коронавирусом могут пересекать границу без ограничений, пишет rus.err.ee.

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Согласно новым правилам, без теста на коронавирус в Финляндию смогут въезжать люди, прошедшие полный курс вакцинации или переболевшие коронавирусом за последние шесть месяцев.

Иностранцы, получившие только один укол вакцины, обязаны сделать тест на коронавирус в течение двух-трех дней с момента пребывания в страну.

Невакцинированные путешественники должны предъявить отрицательный результат теста на коронавирус на границе.

Данные правила будут действовать до середины октября.