Эстония и Финляндия начнут обмениваться информацией о доходах работников в реальном времени

Налоговые органы Эстонии и Финляндии начнут обмениваться данными в режиме реального времени. Это означает, что работающим в Финляндии жителям Эстонии больше не придется запрашивать здесь отдельную справку о своих доходах в Эстонии.

Работающие в Финляндии жители Эстонии должны сообщать финскому налоговому органу, сколько они зарабатывают в Эстонии, пояснил ERR Лассе Лехис из Союза налогоплательщиков.

"Тогда там [в Финляндии] может быть применена более высокая ступень налогообложения. Иными словами, при полученном в Финляндии доходе в размере X евро взимаемый с него процент налога увеличивается, если человек также подрабатывает в Эстонии", - сказал Лехис.

Налогово-таможенный департамент Эстонии (MTA) также интересует, сколько зарабатывают жители Эстонии в Финляндии, поскольку размер освобождаемого от подоходного налога минимального дохода зависит от общего дохода человека. Таким образом, если человек получает в Эстонии очень маленький, а в Финляндии - очень высокий доход, то он не должен получать здесь освобождение от подоходного налога.

"Например, живущему или работающему в Финляндии гражданину Эстонии в будущем не придется обращаться в Налогово-таможенный департамент, чтобы получить справку о годовом доходе для представления финскому налоговому органу. Чиновник финского налогового органа получит эту информацию напрямую из базы данных", - говорит руководитель по международному обмену информацией MTA Трийн Антсо.

В ведомстве не исключают, что в будущем также появится возможность автоматически добавлять данные о полученном в Финляндии доходе в ежегодную налоговую декларацию в Эстонии.