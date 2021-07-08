Аллан Раявеэ • dv.ee • 8 июля 2021 в 3:00
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Недвижимость

Покупательская эйфория: почему дорожает недвижимость в эстонской глубинке?

Неожиданный всплеск покупательского интереса, наблюдавшийся на эстонском рынке недвижимости с января нынешнего года, не ограничился Таллинном и Тарту: стоимость квартир, домов и земельных участков выросла практически повсюду в Эстонии, пишет Äripäev.

Глава пярнуского офиса Uus Maa Феликс Крапп  Фото: Аго Таммик

Весной по Таллинну распространились слухи о так называемых «подъездных аукционах», в ходе которых случайные участники активно набавляли цену, а позже выяснялось, что победитель не в состоянии заплатить за квартиру требуемую сумму.

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