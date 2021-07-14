Крупный собственник Tallink выплатил 18 млн евро дивидендов
В прошлом году инвестиционная компания AS Infortar выплатила 18 млн евро дивидендов. Крупные владельцы компании – Айн Ханшмидт, Энн Пант и Калев Ярвелилль получили около 4,5 млн евро каждый, оставшаяся сумма была распределена между миноритарными акционерами, пишет Äripäev.
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