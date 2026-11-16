Мэр Нарвы: теперь надо закрыть границу с Латвией

Мэр Нарвы Яан Тоотс в своем рабочем кабинете: на стене карта города, за окном – погранпункт.
Foto: Николай Андреев
Для самой Нарвы, помимо гуманитарных проблем, закрытие погранпункта может означать проблемы у коммерческих предприятий и прекращение работы муниципального предприятия Transservis-N, которое город до сих пор сохранял в ожидании возобновления автомобильного движения через границу.
Комментируя планы закрытия границы в беседах с журналистами, Тоотс подчеркнул, что к решению, продиктованному реальной угрозой безопасности и рекомендациями Полиции безопасности, необходимо относиться серьезно. Однако, по его мнению, вопрос нужно рассматривать шире.
«Если граница между Россией и Эстонией будет закрыта, то на самом деле нужно восстановить пограничный контроль между Латвией и Эстонией», – сказал мэр Нарвы.
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Он объяснил свою позицию тем, что участники последних нападений на эстонские оборонные предприятия, по сведениям КаПо, прибыли со стороны Латвии. Поэтому Тоотс считает необходимым временно восстановить контроль и на этом направлении.
«То есть, если безопасность, тогда безопасность везде», – сказал он.
Transservis-N могут закрыть
Для муниципального предприятия Transservis-N закрытие границы ставит под вопрос его дальнейшую работу. Ранее компания управляла очередью автомобилей на пересечение границы, но после закрытия ивангородского погранпункта для транспорта лишилась основного занятия и источника дохода. Как ранее писали ДВ, город искал для предприятия другую работу, в том числе предлагал поручить ему организацию электронной очереди пешеходов.
Прежде Тоотс выступал за сохранение компании в расчете на возможное открытие границы для автомобилей в 2027 году. На вопрос ДВ, придерживается ли он этой позиции сейчас, мэр ответил отрицательно.
«Если сейчас граница закроется, конечно, Transservis надо закрывать. Это ясно», – сказал Тоотс.
По его словам, при подготовке городского бюджета на следующий год обсуждаются два варианта: полностью остановить работу предприятия либо оставить одного человека, который будет присматривать за принадлежащей городу территорией. Решение пока не принято.
Нарва потеряет клиентов кафе, гостиниц и парковок
Тоотс ожидает, что закрытие погранпункта ударит и по другим предприятиям города. Пересекающие границу люди оставляют в Нарве деньги: пользуются парковками, заходят в рестораны, остаются на ночлег.
По словам мэра, который сослался на данные погранохраны, жители Ида-Вирумаа составляют лишь 15-20% пересекающих границу. Остальные приезжают из других регионов Эстонии, Латвии, Финляндии.
«У нас во дворе Transservis каждый день стоят 20-30 автомобилей с финскими номерами», – рассказал он AFP.
Тоотс отметил, что работа погранпункта лишь 12 часов в сутки заставляла часть путешественников оставаться в Нарве на ночь. С закрытием границы этот поток клиентов исчезнет.
При этом мэр считает, что многие люди ездят через границу по гуманитарным причинам. У многих нарвитян и жителей Ида-Вирумаа в России живут родители, дети, братья и сестры.
«У кого-то там ребенок родится, кто-то там умирает», – объяснил Тоотс.
Катри Райк: из Петербурга в Нарву теперь через Стамбул
Бывший мэр Нарвы Катри Райк высказалась о закрытии границы на своей странице в Facebook. По ее словам, закрытие эстонско-российской границы не стало большой неожиданностью, но для приграничного города Нарвы это болезненный удар.
«Люди все время надеялись, что этого не произойдет, – написала экс-мэр. – Вчерашний вечер воскресенья был непростым во многих нарвских домах, где обсуждали, как теперь можно будет навещать своих пожилых родителей или детей и внуков в России. Не нужно теперь возмущенно каркать, мол, почему же они тогда находятся в России: в приграничных районах всегда поддерживают больше связей с соседней страной, чем в глубине государства. У тех жителей Эстонии, которые сейчас находятся в России, есть две недели, чтобы добраться домой. Потому что в дальнейшем из Петербурга в Нарву можно будет попасть через Стамбул».
По мнению Катри Райк, полное закрытие границы – это экономический удар для жителей Нарвы:
«Ненавистная пограничная очередь приводила в город людей, которые здесь ели и ночевали, ездили на такси. В конце концов, стояние в пограничной очереди, 10 евро в час, было для некоторых людей важным источником средств на хлеб».
Закрытие границы как сигнал может еще больше усложнить для инвестора решение вложить средства в Нарву и ее окрестности, добавила бывший мэр.
«Нельзя недооценивать моральный удар от закрытия границы. Нарва больше не город-мост, а тупик», – добавила Катри Райк.