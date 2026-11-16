Назад Мэр Нарвы: теперь надо закрыть границу с Латвией Если Эстония закрывает границу с Россией из соображений безопасности, то следует восстановить пограничный контроль и на границе с Латвией, считает мэр Нарвы Яан Тоотс.

Для самой Нарвы, помимо гуманитарных проблем, закрытие погранпункта может означать проблемы у коммерческих предприятий и прекращение работы муниципального предприятия Transservis-N, которое город до сих пор сохранял в ожидании возобновления автомобильного движения через границу.

Комментируя планы закрытия границы в беседах с журналистами, Тоотс подчеркнул, что к решению, продиктованному реальной угрозой безопасности и рекомендациями Полиции безопасности, необходимо относиться серьезно. Однако, по его мнению, вопрос нужно рассматривать шире.

«Если граница между Россией и Эстонией будет закрыта, то на самом деле нужно восстановить пограничный контроль между Латвией и Эстонией», – сказал мэр Нарвы.

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«У нас во дворе Transservis каждый день стоят 20-30 автомобилей с финскими номерами», – рассказал он AFP.

Тоотс отметил, что работа погранпункта лишь 12 часов в сутки заставляла часть путешественников оставаться в Нарве на ночь. С закрытием границы этот поток клиентов исчезнет.

При этом мэр считает, что многие люди ездят через границу по гуманитарным причинам. У многих нарвитян и жителей Ида-Вирумаа в России живут родители, дети, братья и сестры.

«У кого-то там ребенок родится, кто-то там умирает», – объяснил Тоотс.

Катри Райк: из Петербурга в Нарву теперь через Стамбул

Бывший мэр Нарвы Катри Райк высказалась о закрытии границы на своей странице в Facebook. По ее словам, закрытие эстонско-российской границы не стало большой неожиданностью, но для приграничного города Нарвы это болезненный удар.

«Люди все время надеялись, что этого не произойдет, – написала экс-мэр. – Вчерашний вечер воскресенья был непростым во многих нарвских домах, где обсуждали, как теперь можно будет навещать своих пожилых родителей или детей и внуков в России. Не нужно теперь возмущенно каркать, мол, почему же они тогда находятся в России: в приграничных районах всегда поддерживают больше связей с соседней страной, чем в глубине государства. У тех жителей Эстонии, которые сейчас находятся в России, есть две недели, чтобы добраться домой. Потому что в дальнейшем из Петербурга в Нарву можно будет попасть через Стамбул».

По мнению Катри Райк, полное закрытие границы – это экономический удар для жителей Нарвы:

«Ненавистная пограничная очередь приводила в город людей, которые здесь ели и ночевали, ездили на такси. В конце концов, стояние в пограничной очереди, 10 евро в час, было для некоторых людей важным источником средств на хлеб».

Закрытие границы как сигнал может еще больше усложнить для инвестора решение вложить средства в Нарву и ее окрестности, добавила бывший мэр.

«Нельзя недооценивать моральный удар от закрытия границы. Нарва больше не город-мост, а тупик», – добавила Катри Райк.