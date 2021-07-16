Латвия приступила к межпортовым контейнерным перевозкам

Иллюстративное фото. Фото: AS Schenker

Латвийская железная дорога начала пилотный проект, в ходе которого контейнеры для обычных полуприцепов будут грузиться на специально приспособленные железнодорожные платформы и перевозиться из одного порта в другой. Это даст хороший импульс и для запуска контейнерного поезда из порта Мууга через Ригу в Каунас и оттуда дальше, до Тилбурга. Такой способ транспортировки грузов медленнее, но примерно вполовину дешевле и экологичнее, чем автомобильные перевозки.