Тыну Трамм • 16 июля 2021 в 14:15
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Латвия приступила к межпортовым контейнерным перевозкам
Латвийская железная дорога начала пилотный проект, в ходе которого контейнеры для обычных полуприцепов будут грузиться на специально приспособленные железнодорожные платформы и перевозиться из одного порта в другой. Это даст хороший импульс и для запуска контейнерного поезда из порта Мууга через Ригу в Каунас и оттуда дальше, до Тилбурга. Такой способ транспортировки грузов медленнее, но примерно вполовину дешевле и экологичнее, чем автомобильные перевозки.
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