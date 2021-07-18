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ОПЕК+ достигла соглашения о постепенном восстановлении нефтедобычи

В ходе видеоконференции в воскресенье делегации стран ОПЕК+ достигли договоренности о постепенном увеличении добычи нефти, передает агентство Bloomberg.

Фото: STR, EPA

Таким образом, картель намерен увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки с августа по декабрь нынешнего года, информирует Bloomberg.