ОПЕК+ достигла соглашения о постепенном восстановлении нефтедобычи
В ходе видеоконференции в воскресенье делегации стран ОПЕК+ достигли договоренности о постепенном увеличении добычи нефти, передает агентство Bloomberg.
Таким образом, картель намерен увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки с августа по декабрь нынешнего года, информирует Bloomberg.
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