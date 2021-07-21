dv.ee • 21 июля 2021 в 5:23
Новости
Только для подписчиков
Европейская Комиссия

Брюссель хочет создать новое агентство по борьбе с отмыванием денег

Еврокомиссия представила план усиления борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Брюссель хочет создать новое управление по борьбе с отмыванием денег, ограничить использование криптовалют и ввести предельно допустимую границу наличных платежей, сообщает Euronews.

Иллюстративное фото.   Фото: HEINZ-PETER BADER, Reuters/Scanpix

Новое агентство (Anti-Money Laundering Authority, AMLA) предназначено для надзора за трансграничной финансовой деятельностью и будет иметь право налагать штрафы, пишет Euronews.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Европейская Комиссия
    Европейский Союз
    Отмывание Денег
    Преступность
    Банковское Дело
    Экономика
    Эстония
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи