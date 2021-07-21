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Брюссель хочет создать новое агентство по борьбе с отмыванием денег

Еврокомиссия представила план усиления борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Брюссель хочет создать новое управление по борьбе с отмыванием денег, ограничить использование криптовалют и ввести предельно допустимую границу наличных платежей, сообщает Euronews.

Иллюстративное фото. Фото: HEINZ-PETER BADER, Reuters/Scanpix

Новое агентство (Anti-Money Laundering Authority, AMLA) предназначено для надзора за трансграничной финансовой деятельностью и будет иметь право налагать штрафы, пишет Euronews.