Daimler: дефицит чипов продлится до 2022 года
Руководство автомобильного концерна Daimler AG считает, что глобальный дефицит микросхем сохранится на рынке до 2022 года, сообщает Reuters.
Судя по прогнозам, во второй половине нынешнего года компания также столкнется с проблемой высоких цен на сталь, медь и алюминий, информирует агентство.
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