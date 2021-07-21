dv.ee • 21 июля 2021 в 14:37
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Автомобильная Промышленность

Daimler: дефицит чипов продлится до 2022 года

Руководство автомобильного концерна Daimler AG считает, что глобальный дефицит микросхем сохранится на рынке до 2022 года, сообщает Reuters.

Логотип компании Daimler  Фото: Reuters/Scanpix

Судя по прогнозам, во второй половине нынешнего года компания также столкнется с проблемой высоких цен на сталь, медь и алюминий, информирует агентство.

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