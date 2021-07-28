Статистика: количество сделок с малогабаритными квартирами растет

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По данным Земельного департамента, во втором квартале 2021 года в Таллинне было совершено 2706 сделок купли-продажи с квартирами. Средняя площадь проданных квартир составила 55,3 м². Это на 6,6% меньше, чем в прошлом году, когда средняя площадь составляла 59,2 м², пишут Kinnisvarauudised.