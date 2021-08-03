Nordic Milk построит в Пайде новое производство
Материнская компания Nordic Milk, в состав которой входят молококомбинаты Tere и Farmi, планирует расширить производство в Пайде, где уже началась разработка детальной планировки нового производственного подразделения.
Работа в действующих производственных цехах будет продолжена. Новый цех, который построят на территории бывшего молочного завода в Пайде, будет готов не ранее 2024 года, сообщает Nordic Milk в пресс-релизе.
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