Nordic Milk построит в Пайде новое производство

Материнская компания Nordic Milk, в состав которой входят молококомбинаты Tere и Farmi, планирует расширить производство в Пайде, где уже началась разработка детальной планировки нового производственного подразделения.

Молокоперерабатывающее производство Tere Piim в Таллинне (иллюстративное фото) Фото: Raul Mee

Работа в действующих производственных цехах будет продолжена. Новый цех, который построят на территории бывшего молочного завода в Пайде, будет готов не ранее 2024 года, сообщает Nordic Milk в пресс-релизе.