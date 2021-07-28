СМИ: программа развития промышленности Латвии провалилась

Латвия не сумела достичь ни одной из целей, обозначенных в национальной индустриальной политике на 2014-2020 годы, сообщают латвийские СМИ со ссылкой на доклад министерства экономики страны.

Производственный процесс на предприятии Latvijas Finieris в Риге (иллюстративное фото) Фото: INTS KALNINS, Reuters/Scanpix

Национальная индустриальная политика Латвии на 2014-2020 годы разрабатывалась для того, чтобы способствовать структурным изменениям в экономике и увеличению производства товаров и услуг с более высокой добавленной стоимостью, пишет Telegraf.lv.

Речь шла об усилении роли промышленных отраслей, модернизации промышленности и сферы услуг, а также развитии экспорта.

Программа предусматривала, что к 2020 году удельный вес обрабатывающей промышленности в ВВП Латвии достигнет 20% (по сравнению с 14,1% в 2011 году).

Однако, судя по статистике, представленной в докладе министерства экономики Латвии, доля обрабатывающей промышленности в ВВП в 2020 году составила лишь 12,2%, информирует портал Mixnews.lv.

Это ниже, чем в среднем по ЕС (16,7%), а также чем в Литве (19%) и Эстонии (15,6%).

Вторая цель, заявленная правительством, состояла в том, чтобы повысить производительность труда в обрабатывающей промышленности к 2020 году на 40% по сравнению с уровнем 2011 года, напоминает издание.

Отставание по всем показателям

Власти Латвии намеревались также добиться прироста объемов производства в обрабатывающей промышленности к 2020 году на 60% - опять же, в сравнении с показателями 2011 года.

По данным латвийского министерства экономики, к 2020 году объемы в обрабатывающей промышленности были всего на 22,7% выше, тогда как производительность труда оказалась лишь на 26,6% выше, чем в 2011 году.

"Отставание от целевого показателя в значительной степени было обусловлено замедлением темпов роста экономики на традиционных для латвийских производителей экспортных рынках", - цитирует Telegraf.lv отчет министерства.

Также не была достигнута четвертая цель: до 2020 года вкладывать в исследования и разработки 1,5% от ВВП. Согласно статистике, в 2020 году на эти цели было потрачено всего 0,64% от ВВП страны.

Общее финансирование исследований и новейших разработок в Латвии за последние десять лет составляло в среднем 74 евро на душу населения - это всего 13% от среднего показателя по ЕС (582 евро на душу населения), говорится в докладе министерства.