СМИ: программа развития промышленности Латвии провалилась
Латвия не сумела достичь ни одной из целей, обозначенных в национальной индустриальной политике на 2014-2020 годы, сообщают латвийские СМИ со ссылкой на доклад министерства экономики страны.
Национальная индустриальная политика Латвии на 2014-2020 годы разрабатывалась для того, чтобы способствовать структурным изменениям в экономике и увеличению производства товаров и услуг с более высокой добавленной стоимостью, пишет Telegraf.lv.
Речь шла об усилении роли промышленных отраслей, модернизации промышленности и сферы услуг, а также развитии экспорта.
Программа предусматривала, что к 2020 году удельный вес обрабатывающей промышленности в ВВП Латвии достигнет 20% (по сравнению с 14,1% в 2011 году).
Однако, судя по статистике, представленной в докладе министерства экономики Латвии, доля обрабатывающей промышленности в ВВП в 2020 году составила лишь 12,2%, информирует портал Mixnews.lv.
Это ниже, чем в среднем по ЕС (16,7%), а также чем в Литве (19%) и Эстонии (15,6%).
Вторая цель, заявленная правительством, состояла в том, чтобы повысить производительность труда в обрабатывающей промышленности к 2020 году на 40% по сравнению с уровнем 2011 года, напоминает издание.
Отставание по всем показателям
Власти Латвии намеревались также добиться прироста объемов производства в обрабатывающей промышленности к 2020 году на 60% - опять же, в сравнении с показателями 2011 года.
По данным латвийского министерства экономики, к 2020 году объемы в обрабатывающей промышленности были всего на 22,7% выше, тогда как производительность труда оказалась лишь на 26,6% выше, чем в 2011 году.
"Отставание от целевого показателя в значительной степени было обусловлено замедлением темпов роста экономики на традиционных для латвийских производителей экспортных рынках", - цитирует Telegraf.lv отчет министерства.
Также не была достигнута четвертая цель: до 2020 года вкладывать в исследования и разработки 1,5% от ВВП. Согласно статистике, в 2020 году на эти цели было потрачено всего 0,64% от ВВП страны.
Общее финансирование исследований и новейших разработок в Латвии за последние десять лет составляло в среднем 74 евро на душу населения - это всего 13% от среднего показателя по ЕС (582 евро на душу населения), говорится в докладе министерства.