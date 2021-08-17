dv.ee • 17 августа 2021 в 7:01
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Graanul Mets Рауля Кирьянена - второй после государства землевладелец в Эстонии

Крупнейшим землевладельцем в Эстонии является государство, за ним следует компания Graanul Mets предпринимателя Рауля Кирьянена, сообщает ERR.

Предприниматель Рауль Кирьянен  Фото: Андрас Кралла

В Эстонии более 4,3 миллиона гектаров земли. Государство владеет землей через свои структуры и подведомственные учреждения, информирует ERR.

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