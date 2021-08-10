Graanul Invest – третий по величине производитель пеллет в мире
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Еще пару лет назад концерн Graanul Invest мог похвастаться титулом второго по величине производителя древесных пеллет в мире. Сейчас он переместился на третье место, а обошедшее его предприятие является одним из крупнейших его клиентов.
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