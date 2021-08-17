Мэру Нарвы Катри Райк выразили недоверие
Нарвское городское собрание выразило недоверие мэру Нарвы Катри Райк и заместителю председателя Яне Кондрашовой, сообщает ERR.
Вместо Катри Райк нарвские центристы планировали избрать мэром реформиста Антса Лийметса, но его кандидатура не нашла поддержки у остальных депутатов, пишет ERR.
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