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    Новый план министерства: заморозить алименты

    Министр юстиции Марис Лаури (справа).Фото: Liis Treimann

    Министр юстиции Марис Лаури не собирается отказываться от плана снижения алиментов, однако в разрабатываемый законопроект были внесены некоторые изменения. Так, уже назначенные судом суммы алиментов не подвергнутся изменениям, пишет Äripäev.

    Весной Министерство юстиции объявило о плане сократить до минимума алименты. Несмотря на то, что тогда проект подвергся критике, министерство не отказалось от плана привязки алиментов к базовой ставке, которая будет уменьшена чуть менее, чем на треть, и отделена от минимальной заработной платы. Поскольку минимальная зарплата имеет тенденцию к увеличению, фактически речь идет о замораживании базовой суммы алиментов.
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