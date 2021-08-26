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26 августа 2021 в 7:44 Поделиться:









Новый план министерства: заморозить алименты

Министр юстиции Марис Лаури (справа). Фото: Liis Treimann

Министр юстиции Марис Лаури не собирается отказываться от плана снижения алиментов, однако в разрабатываемый законопроект были внесены некоторые изменения. Так, уже назначенные судом суммы алиментов не подвергнутся изменениям, пишет Äripäev.

Весной Министерство юстиции объявило о плане сократить до минимума алименты. Несмотря на то, что тогда проект подвергся критике, министерство не отказалось от плана привязки алиментов к базовой ставке, которая будет уменьшена чуть менее, чем на треть, и отделена от минимальной заработной платы. Поскольку минимальная зарплата имеет тенденцию к увеличению, фактически речь идет о замораживании базовой суммы алиментов.