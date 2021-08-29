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    Тамкиви: к 2030 году в ИТ-сфере может быть занято до 80 000 человек

    Cтен Тамкиви.Фото: Liis Treimann

    По мнению основателя стартап-компании Teleport Стена Тамкиви, к 2030 году в ИТ-секторе Эстонии может работать от 60 000 до 80 000 человек, однако этого можно достичь только инвестирую в сферу образования, пишет Ärileht.

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    Тамкиви отмечает, что малый размер Эстонии – это её преимущество: «Говорят, что у нас «два человека и нет денег», однако это именно те качества, которые подходят для стартапов. Несколько человек собираются в одной комнате и создают что-то, чем через несколько месяцев будут пользоваться миллионы людей».
    Предприниматель считает, что к 2030 году в эстонском ИТ-секторе может работать 60 000 – 80 000 человек, однако для достижения этой цели необходимо приложить усилия.

    «Во-первых, решающее значение имеют инвестиции в образование. В перспективе десяти лет мы еще успеем изменить то, чему учат молодых людей в школе и университете.

    Во-вторых, нужно понять, как привлечь в Эстонию студентов из-за границы.

    В-третьих – иностранные таланты, которые приедут работать в наши компании или откроют собственную фирму. Например, Украина или Беларусь - это страны, где царит война или диктатура. Если там есть люди с очень хорошей идеей, почему бы не реализовать ее в Эстонии.

    В-четвертых, э-резидентство. Это уникальный инструмент, которого еще нет в других странах, и его необходимо использовать эффективнее».

    Тамкиви не верит, что цифры в 60 – 80 тыс. работников можно достичь лишь за счет эстонских талантов.
    «Предположим, что в секторе стартапов сейчас работает 6500 человек. В ИТ секторе в целом работает около 20 000 человек. Нам потребуется на 40 000 больше, это означает плюс 4000 человек в год. Половину из них можно привлечь из Южной Европы, вторую половину – из стран за пределами ЕС. 2000 новых жителей Эстонии в год, которые будут платить здесь налоги, изучать язык и создавать семью, только приветствуются», - говорит основатель Teleport.

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