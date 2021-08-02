Абитуриенты kood/Jõhvi знакомятся с достопримечательностями Силламяэ: в первом ряду слева - автор статьи Мелли Кюлавийр, в центре - Уэлсли Гай-Йен Луи, справа - Маркко Юнолайнен. Фото: Агнес Питка
Самая модная IT-школа в Эстонии: как дайвер и пекарь учатся программированию в Йыхви
Мелли Кюлавийр • 2 августа 2021 в 3:00
«По образованию я психолог, а работал в основном на море», – говорит дайвер Маркко Юнолайнен, один из 600 кандидатов, которые прошли отборочный спринт Йыхвиской ИТ-школы. По его результатам определятся 200 будущих студентов школы.
На вступительных испытаниях Йыхвиской ИТ-школы в Силламяэ я встретила сварщиков, актеров, механиков, кондитеров и уже подготовленных программистов.
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