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    Таавет Хинрикус отказался от участия в строительстве Таллиннской Кремниевой долины

    Таавет Хинрикус.Фото: Andras Kralla

    Соучредитель Wise и инвестор Таавет Хинрикус продал свою долю в строящемся в центре Таллинна коммерческом и жилом квартале, который также получил название Таллиннской Кремниевой долины.

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