Новости

dv.ee

9 сентября 2021 в 8:17 Поделиться:









Минсоцдел хочет привязать налог на медицинское страхование к уровню дохода

Марис Йессе. Фото: Raul Mee

Министерство социальных дел подготовило реформу социального налога, которая разделит источники финансирования медицинского и пенсионного страхования. Об этом заявила Марис Йессе на конференции, посвященной будущему Больничной кассы. В середине августа Йессе покинула должность вице-канцлера минсоцдел, пишет Äripäev.

«Я считаю, что условия и основы финансирования медицинского страхования в Эстонии пора изменить», - сказала Йессе. Она добавляет, что единого решения пока нет, однако Министерство социальных дел уже отправило в правительство варианты того, как можно избежать дефицита бюджета Больничной кассы в размере 900 миллионов евро к 2035 году.