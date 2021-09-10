Новости

dv.ee

10 сентября 2021 в 6:43 Поделиться:









Таллинн завоевал титул "Зеленой столицы Европы" 2023 года

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Таллинн получил от Европейской комиссии титул "Зеленой столицы Европы" 2023 года. Победитель был объявлен в Лахти, Финляндия, сообщает пресс-служба горуправы.

По оценке жюри, Таллинн продемонстрировал целостный подход, став флагманом т.н. «зеленого мировоззрения» - бывшие промышленные зоны города становятся все более зелеными, а жители столицы могут пользоваться бесплатным общественным транспортом.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что это большая радость – заслужить такое признание.

"Благодарю жюри за оказанную честь. Нести титул Зеленой столицы Европы 2023 года – это большой вызов. Участие в конкурсе помогло нам еще лучше осознать и сформулировать наши стремления, подготовить почву для сотрудничества и внедрить соответствующие стратегии. Однако цель Таллинна - не только в том, чтобы получить престижный титул, прежде всего наши усилия ориентированы на горожан. "Зеленая столица" для нас означает, что Таллинн является доброжелательным, комфортным и чистым городом будущего, - отметил Михаил Кылварт, добавив, что впереди еще большая работа. - Я благодарю свою команду и всех коллег, которые на протяжении лет трудились во имя того, чтобы Таллинн мог называться зеленым городом".

В своей благодарственной речи Кылварт напомнил, что идея зеленой столицы родилась 15 лет назад именно в Таллинне. В качестве сувенира мэр Таллинна преподнес Европейской комиссии дубовый лист из бронзы.

В финал престижного конкурса вместе с Таллинном прошли Хельсингборг, Краков и София. Всего в конкурсе участвовало 16 городов.