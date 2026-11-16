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В дом престарелых еще рано, а дома уже опасно: в Эстонии есть другой вариант, но доступен он немногим

В Хаапсалу по будням собираются 12 пожилых людей, в отношении которых социальные работники пришли к выводу, что в дневном центре им будет лучше, чем дома в одиночестве, но в дом престарелых им пока определенно рано.
Как молоды мы были, как верили в себя.
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