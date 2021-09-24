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    Брюссель предложил использовать для зарядки смартфонов только стандарт USB-C

    Еврокомиссия официально представила новые предложения по регулированию типов зарядных устройств для смартфонов и других гаджетов в странах ЕС, сообщает BBC News.

    Переход на единый стандарт зарядки поможет уменьшить объем электронных отходов в странах ЕС на 11 тысяч тонн в годФото: Wavebreakmedia ltd, Reuters/Scanpix
    В предложениях говорится, что все смартфоны и прочая небольшая электроника, продаваемая в Евросоюзе, должны быть совместимы с зарядными устройствами с разъемом USB-C, информирует BBC News.
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