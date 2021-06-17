dv.ee • 17 июня 2021 в 5:13
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Google открывает в Нью-Йорке свой первый офлайн-магазин

Интернет-гигант Google открывает этим летом свой первый офлайн-магазин в Нью-Йорке, сообщает The Verge.

Фото: HANNAH MCKAY, Reuters/Scanpix

Магазин розничной торговли откроется 17 июня в нью-йоркском районе Челси в кампусе Google (там же расположена и местная штаб-квартира компании).

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