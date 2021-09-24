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    Скандальный банкротный управляющий был признан банкротом

    Архивный снимок: первое собрание кредиторов AS Luterma - холдинговой компании Оливера Крууда. Банкротным управляющий был назначен Вели Краави (в центре справа).Фото: Andres Haabu

    Бывший банкротный управляющий Вели Краави, который перевел сотни тысяч евро из вверенного ему банкротного имущества на счет своей частной компании, был признан банкротом, пишет Äripäev.

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