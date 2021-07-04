Дело Краави: деньги компаний-банкротов шли на личный счет управляющего

Банкротный управляющий Вели Краави перевел сотни тысяч евро из вверенного ему банкротного имущества на счет своей частной компании, откуда направлял эти средства на личный счет или же снимал наличными, а также, предположительно, выплачивал из них кредиты, сообщает Äripäev.

Архивный снимок: первое собрание кредиторов AS Luterma - холдинговой компании Оливера Крууда. Банкротным управляющий был назначен Вели Краави (в центре справа). Фото: Андрес Хаабу

По крайней мере, именно так утверждается в отчете временного банкротного управляющего, назначенного для ведения дел юридической фирмы Kraavi & Partnerid.