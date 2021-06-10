Марге Вяйкенурм • dv.ee • 10 июня 2021 в 3:00
Эпицентр
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Банкротного управляющего подозревают в хищении средств более 20 компаний
Коллеги банкротного управляющего Вели Краави, перенявшие у него дела, обнаружили ошеломляющую картину предполагаемых хищений. Теперь прокуратура расследует обстоятельства более чем 20 банкротных производств вместо первоначальных трех, по которым Краави осенью прошлого года были предъявлены подозрения в хищении банкротного имущества.
"Это просто шок для всех нас. Удручает. Возможно, он чувствовал себя крайне уверенно, думал, что ничего не случится – до тех пор, пока не настал тот самый день», - заявил банкротный управляющий Индрек Лепсоо.
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