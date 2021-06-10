Банкротного управляющего подозревают в хищении средств более 20 компаний

Коллеги банкротного управляющего Вели Краави, перенявшие у него дела, обнаружили ошеломляющую картину предполагаемых хищений. Теперь прокуратура расследует обстоятельства более чем 20 банкротных производств вместо первоначальных трех, по которым Краави осенью прошлого года были предъявлены подозрения в хищении банкротного имущества.

Банкротный управляющий Вели Краави не хочет общаться с прессой Фото: Андрес Путтинг

"Это просто шок для всех нас. Удручает. Возможно, он чувствовал себя крайне уверенно, думал, что ничего не случится – до тех пор, пока не настал тот самый день», - заявил банкротный управляющий Индрек Лепсоо.