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    Батарейная морская крепость ходатайствует о разрешении на строительство

    Видение Батарейной морской крепости к 2026 году.

    Девелопер комплекса зданий Батарейной морской крепости US Real Estate представил Таллиннскому департаменту городского планирования ходатайство о выдаче разрешения на строительство, сообщила пресс-служба US Real Estate.

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    27 октября 2020
    Стали известны результаты архитектурного конкурса на реконструкцию Батарейной крепости
    Составление проекта для разрешения на строительство проходило под руководством архитектурного бюро Arhitekt 11. Ценный вклад в подготовку проекта внесли более 80 человек из 30 различных исследовательских, архитектурных, проектировочных и консультационных предприятий.
    «Семь месяцев усердной командной работы, и подробный предварительный проект Батарейной морской крепости готов для представления городу, – сказал директор по строительству US Real Estate OÜ Тармо Похлак. – Реновация Батарейной морской крепости является весьма сложным предприятием как со строительно-технической, так и с организационной стороны. Помимо масштабной реновации охраняемых в качестве памятников старины зданий мы, проявляя уважение к старым строительным объемам, должны возвести новый комплекс и создать архитектурный слой нынешнего века. Мы хотим восстановить изначальную атмосферу и планировку морской крепости, и я благодарю всех тех, кто внес свой вклад в достижение этой цели».
    К 2026 году Батарейная морская крепость превратится в один из самых оригинальных комплексов в Эстонии, в котором выдержанная в строгом стиле 19 века крепость будет сочетаться с модной архитектурой, говорится в пресс-релизе.
    Видение Батарейной морской крепости к 2026 году.
    «После завершения строительства комплекса здесь можно будет разнообразно проводить свободное время, ходить на работу в расположенные в уникальной среде офисы, а также наслаждаться длинными и интересными прогулками по прибрежному променаду. Во дворе люнета появится большая рабочая среда, закрытая основанной на уникальном техническом решении крышей, под которой днем люди смогут работать при естественном солнечным свете, а вечером у них будет возможность насладиться блеском звезд, сидя на своем офисном стуле, – сказал исполнительный директор Батарейной морской крепости Урмас Сильдник. – Интерес к офисным площадям очень большой уже сегодня – мы заключили первые договоренности об аренде, позволяющие нам учитывать пожелания арендаторов уже на ранней стадии строительства».
    US Real Estate также занимается проектированием застройки недвижимости, расположенной между Батарейной морской крепостью и Летной гаванью. Вскоре там появятся офисы, квартиры, продуктовый магазин и различные предлагающие товары первой необходимости предприятия, а также будет построена двухэтажная подземная парковочная зона, обслуживающая весь комплекс. Согласно плану, эти здания также будут готовы к 2026 году.

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