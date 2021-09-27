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27 сентября 2021 в 9:22 Поделиться:









Батарейная морская крепость ходатайствует о разрешении на строительство

Видение Батарейной морской крепости к 2026 году.

Девелопер комплекса зданий Батарейной морской крепости US Real Estate представил Таллиннскому департаменту городского планирования ходатайство о выдаче разрешения на строительство, сообщила пресс-служба US Real Estate.

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Составление проекта для разрешения на строительство проходило под руководством архитектурного бюро Arhitekt 11. Ценный вклад в подготовку проекта внесли более 80 человек из 30 различных исследовательских, архитектурных, проектировочных и консультационных предприятий.

«Семь месяцев усердной командной работы, и подробный предварительный проект Батарейной морской крепости готов для представления городу, – сказал директор по строительству US Real Estate OÜ Тармо Похлак. – Реновация Батарейной морской крепости является весьма сложным предприятием как со строительно-технической, так и с организационной стороны. Помимо масштабной реновации охраняемых в качестве памятников старины зданий мы, проявляя уважение к старым строительным объемам, должны возвести новый комплекс и создать архитектурный слой нынешнего века. Мы хотим восстановить изначальную атмосферу и планировку морской крепости, и я благодарю всех тех, кто внес свой вклад в достижение этой цели».

К 2026 году Батарейная морская крепость превратится в один из самых оригинальных комплексов в Эстонии, в котором выдержанная в строгом стиле 19 века крепость будет сочетаться с модной архитектурой, говорится в пресс-релизе.

Видение Батарейной морской крепости к 2026 году.

«После завершения строительства комплекса здесь можно будет разнообразно проводить свободное время, ходить на работу в расположенные в уникальной среде офисы, а также наслаждаться длинными и интересными прогулками по прибрежному променаду. Во дворе люнета появится большая рабочая среда, закрытая основанной на уникальном техническом решении крышей, под которой днем люди смогут работать при естественном солнечным свете, а вечером у них будет возможность насладиться блеском звезд, сидя на своем офисном стуле, – сказал исполнительный директор Батарейной морской крепости Урмас Сильдник. – Интерес к офисным площадям очень большой уже сегодня – мы заключили первые договоренности об аренде, позволяющие нам учитывать пожелания арендаторов уже на ранней стадии строительства».

US Real Estate также занимается проектированием застройки недвижимости, расположенной между Батарейной морской крепостью и Летной гаванью. Вскоре там появятся офисы, квартиры, продуктовый магазин и различные предлагающие товары первой необходимости предприятия, а также будет построена двухэтажная подземная парковочная зона, обслуживающая весь комплекс. Согласно плану, эти здания также будут готовы к 2026 году.