Сыырумаа нашел первых инвесторов для Батарейной морской крепости

Подписка на облигации IuteCredit была превышена на 35 миллионов евро

Подписка на облигации эстонского финтех-предприятия IuteCredit была превышена на 35 млн евро, из-за чего компания решила увеличить объем эмиссии с 50 до 75 млн евро.

Подписка на облигации эстонского финтех-предприятия IuteCredit была превышена на 35 млн евро, из-за чего компания решила увеличить объем эмиссии с 50 до 75 млн евро.