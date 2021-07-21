Маргус Нылвак возглавит концерн Сыырумаа

Маргус Нылвак. Фото: Raul Mee

С 20 августа должность генерального директора и председателя правления Forus Grupp займет Маргус Нылвак. Действующий руководитель компании Рауль Паруск принял решение выйти из состава правления и покинет концерн в сентябре, пишет Äripäev.

Читайте также

Глава Mainor Ülemiste Маргус Нылвак уходит в отставку

Марк Нылвак вошел в состав правления Forus Grupp 3 мая 2021 года. Тогда он заявлял, что планирует диверсифицировать и расширить услуги компании: «На данный момент мы больше говорим о коммерческой недвижимости. Forus Grupp состоит из нескольких компаний, и между ними необходимо найти синергию. Основная цель – обеспечить разнообразие услуг».

Forus Group предоставляет различные услуги по управлению недвижимостью, ее обслуживанию и безопасности. Forus Group был создан объединением охранных компаний USS Security Eesti, Securitas Eesti и компании по управлению и обслуживанию недвижимости Ermeesia. Концерн принадлежит бизнесмену Урмасу Сыырумаа.

По словам председателя правления Forus Grupp Урмаса Сыырумаа, Нылвак - один из самых выдающихся лидеров нового поколения, который уже зарекомендовал себя как очень сильный игрок в секторе коммерческой недвижимости.

«Он изменил традиционный образ мышления в сфере коммерческой недвижимости, сосредоточившись в первую очередь на клиентском опыте и развитии услуг. Мы ожидаем, что он (Нылвак – ДВ) внесет свой вклад в развитие нашего концерна и дочерних компаний, что будет способствовать их дальнейшему росту», - сказал Сыырумаа.

В дальнейшем правление Forus Grupp будет состоять из двух человек: Маргуса Нылвака и Юри Теэманта, который руководит отделом продаж и маркетинга.

До прихода в Forus Grupp Нылвак семь лет руководил Mainor Ülemiste AS. В прошлом году он вошел в тройку лидеров конкурса «Руководитель года». С 2018 года Нылвак является членом совета Союза предприятий сферы обслуживания и членом волостного собрания Ания.