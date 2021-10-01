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    В Эстонии обостряется нехватка дальнобойщиков

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    По всему миру ощущается нехватка водителей грузовиков: согласно данным Департамента статистики, в Эстонии средний возраст дальнобойщиков составляет 50-60 лет, то есть скоро они выйдут на пенсию, и кому-то придется заполнять должности - но кандидатов нет.

    Владелец транспортной фирмы Omecar Рейн Салур говорит, что сейчас эстонских дальнобойщиков сменили водители из Украины и Беларуси, но это лишь краткосрочное решение, пишет Rus.Delfi.
    Исполнительный директор Navaka Transport Марк Минковский отмечает, что рост зарплат не спасет ситуацию: «Мы можем поднять зарплату до уровня депутата Рийгикогу, но ее придется оплачивать клиенту».
    Европейский Пакет мобильности, который начинает действовать со следующего года, еще больше осложняет ситуацию: из-за него вырастут цены на перевозку и может сложиться ситуация, когда некоторые товары больше не будет смысла перевозить, считает руководитель DSV Алвар Тыруке.
    Минковский предупреждает, что может сложиться такая же ситуация, как в Великобритании: «Прилавки магазинов опустеют, а на заправках нельзя будет купить топливо, потому что не будет людей, которые бы это все привезли».

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