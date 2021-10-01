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dv.ee

1 октября 2021 в 7:56 Поделиться:









В Эстонии обостряется нехватка дальнобойщиков

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

По всему миру ощущается нехватка водителей грузовиков: согласно данным Департамента статистики, в Эстонии средний возраст дальнобойщиков составляет 50-60 лет, то есть скоро они выйдут на пенсию, и кому-то придется заполнять должности - но кандидатов нет.

Владелец транспортной фирмы Omecar Рейн Салур говорит, что сейчас эстонских дальнобойщиков сменили водители из Украины и Беларуси, но это лишь краткосрочное решение, пишет Rus.Delfi.

Исполнительный директор Navaka Transport Марк Минковский отмечает, что рост зарплат не спасет ситуацию: «Мы можем поднять зарплату до уровня депутата Рийгикогу, но ее придется оплачивать клиенту».

Европейский Пакет мобильности, который начинает действовать со следующего года, еще больше осложняет ситуацию: из-за него вырастут цены на перевозку и может сложиться ситуация, когда некоторые товары больше не будет смысла перевозить, считает руководитель DSV Алвар Тыруке.

Минковский предупреждает, что может сложиться такая же ситуация, как в Великобритании: «Прилавки магазинов опустеют, а на заправках нельзя будет купить топливо, потому что не будет людей, которые бы это все привезли».