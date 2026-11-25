Минимальную зарплату в Эстонии увеличат более чем на 5%
Центральный союз профсоюзов Эстонии и Центральный союз работодателей Эстонии договорились, что с 1 января 2027 года минимальная зарплата при полной занятости составит 997 евро в месяц, а минимальная часовая ставка – 5,93 евро.
Конец месяца. Предприниматель совершил десятки платежей банковской картой, но необходимые для бухгалтерии документы разбросаны по электронной почте, личным кабинетам поставщиков услуг, а некоторые чеки, возможно, и вовсе затерялись в кошельке. Бухгалтер ждёт документы, и владельцу бизнеса снова приходится тратить время на их поиски.